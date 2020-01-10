"Заячьи тропы": общественники раскритиковали работу мэрии Барнаула из-за уборки снега

Дорожные службы Барнаула продолжают бороться со снегом на улицах города. По данным пресс-службы администрации столицы Алтайского края, 10 января на уборке дорог от снега задействованы 108 единиц техники. Привлечены наемные автосамосвалы, автогрейдеры, фронтальные погрузчики. 138 дорожных рабочих вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.
Между тем, активисты общественной организации "Гражданский патруль" выразили недовольство тем, как городские службы справляются со снегом. По их оценке, многие тротуары в столице края до сих пор не очищены, также есть вопросы и по содержанию некоторых улиц.
Как пояснил глава местного отделения "Гражданского патруля" в Барнауле Игорь Берг, общественный контроль качества не прошли дорожные сети Ленинского, Октябрьского и Железнодорожного районов города.
"Здесь снег не убирают с декабря прошлого года. Вместо тротуаров – заячьи тропы, под снег ушла весомая часть основных автомагистралей. Местами не достает целых полос. Ситуация затрудняет движение общественного транспорта и создает реальную угрозу жизни и здоровью барнаульцев", – отметил Берг.
Активист заявил, что снегопад в Барнауле закончился 26 декабря. Власти обещали очистить основные магистрали города еще в конце года и потом в течение недели остальные дороги и тротуары, подходы к пешеходным переходам.
Отметим, качество уборки снега в Барнауле уже много лет вызывает вопросы не только у общественников, но и у простых горожан. Эта зима особенно не простая. В декабре 2019 года в городе выпало рекордное количество снега. Дорожники не успевали физически очищать улицы и тротуары. Тем более что в Барнауле не хватает дворников. В прошлом году им повысили оклады, но желающих работать на зарплату 15 тысяч рублей больше не стало.
Комментарии
Тратуар по улице Бехтерева от Червонной до Матросова, дорожники снегом завалили, мамаши в дет сад ведут детей по дороге, бабулки в больницу по тропе идут ломая ноги, звонил в администрацию жд района, оставил заявку. Потом лично 8 января заезжал на районный участок МУПа (на павловском тракте в районе теплого рынка) который чистит дороги, сказали почистят. Итог: всем пофиг, главное дороги и тротуары в центре.
10.01.2020 13:23
Николай
Живу в самом что ни на есть центре, центрее уже некуда, прям возле пл. Сахарова. Тротуаров тупо нет, вообще. Везде завалы снега с дорог.
Вот же гады! Не хотят за 15 тыс работать!
Жалкие оправдания.
Не пригодны для работы - ищите ту работу, для которой пригодны. Не можете организовать дело - не беритесь. А сидите в теплых кабинетах, получаете з/п - работайте!
По улицам ходить невозможно.
Как по городу передвигаются пенсионеры и люди с маленькими детьми - неясно.
С декабрьского снегопада прошло больше 2-х недель. Тротуары и дворы так и остались в козьих тропах, ни пройти, ни проехать.
Бездействие полное - даже "правительственный" змеиногорский на горе сузили местами до трех полос! К диспансеру (детскому) не подъехать - а уполномоченный по правам ребенка на лаврах почивает?!
Ааааааа.... все пропало!
Да не хватает ресурсов на этот снег. Он сам расстает. И пофиг, что людям ходить негде.
А вот купель для православных моржей надо построить обязательно.
Надо ещё проверить террасы на лысой горе. Если они её освещают, а террасы не почищены - это плохо. А если террасы почищены, в то время как тратуары в городе завалены снегом, то это ещё хуже.
в Борзовку заедьте - вот где камикадзе живут (без сарказма абсолютно - людям как-то ходить надо)
С дороги делают отвал снега на тротуар, все пешеходные переходы отделены этими завалами - прыгайте людишки, повышайте спортивную подготовку
Когда ряды руководства администрации почистят? Пять мэров сменилось, а большинство замов и руководителей ведомств сидят с 2000-х.
Завалы у пешеходок - это нормально вообще? Ни водителям пешеходов не видно, ни пешеходам - водителей. Приходится вылезать на дорогу, чтобы хоть посмотреть, есть кто или нет. Потрясающе.
Николай, поддерживаю!
Ситуация просто очень удручающая. Это как летом горит лес, все кричат а власть молчит, а потом прозрели через 2 недели. БА! а мы что ? позорище....У нас когда горят сроки с утра планерка вставляют палку в одно место и вечером в 8 часов планерка проверяют кто что и сколько сделал и опять палку в то же место. А тут тишина....даже мышь мимо пробежавшая до сих пор не изнасилована.
Не нойте, скоро весна)))
Дороги не чистят, а спросить не с кого! Ведь население мэра не выбирает и тому достаточно сходить с губером в церковь - и вопрос решен, а улицы не чистЮт!!!