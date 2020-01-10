Еще один крупный торговый центр может появиться в Барнауле

Рядом со "старой" "Лентой" в Барнауле может появиться еще один большой торговый центр, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Участок земли, граничащий с кварталом "Дружный" и "Лентой", выставлен в экспозицию. Территория занимает 560 соток и имеет готовый план застройки. Предполагается, что здесь будет просторное здание, окруженное множеством парковок и озеленением.
"Вид права – аренда. Категория – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения объектов оптовой и розничной торговли. Есть проект, инженерные изыскания, техусловия (водоснабжение/водоотведение, газоснабжение, ливневая канализация)", – информирует риелтор.
Цена объекта составляет 145 000 000 рублей.
Комментарии
на Павловском тракте уже предостаточно пустующих коробок
Вот пусть тут бы и строили свой спорткомплекс вместо "лесной сказки"
Ищё один ТЦ ?! Вот теперь заживём )))
Ураааааааааааа, мы самые первые в мире по торговым центрам!!!!!
Это тот участок, на котором планировалось не то станцию скорой помощи строить, не то новую поликлинику...?)
Это тот участок, на котором планировалось не то станцию скорой помощи строить, не то новую поликлинику...?)
запомни, всю социалку (фок. скорую помощь, библиотеку, университет) принято строить на месте озеленения, потому что остальное место занято
с библиотекой я конечно лишканула. какая библиотека то в новостройкх...
Лучше бы предприятие построили (открыли)-завод, фабрику, комбинат
ага, завод в спальном районе само то
10.01.2020 14:35
- гость -
Фабрику, комбинат среди жилых кварталов?! Вы первые потом станете кидать в них камни за испорченный воздух, сливы в почву...
Фабрики и заводы не выгодны
Там на карте я вижу деревья. Что опять зеленные будут против? Опять превратят все в свои митинги, будут ходить и ныть что забирают последний кусок земли.