Танки едут на Госдуму. Один из создателей World of Tanks собрался идти в политику

Директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров собирается создать политическую партию, учредительный съезд которой состоится 5 марта, сообщает "Ъ".
"Партия прямой демократии" (предполагаемое название) примет участие в выборах в Государственную думу 2021 года, а также планирует принимать участие в региональных избирательных кампаниях.
Макаров заявил, что все внутрипартийные решения будут приниматься путем онлайн-голосования через специальное приложение, работающее на технологии блокчейн. На его разработку планируют потратить миллион долларов. В ряды членов партии будут привлекать IT-специалистов из региональных компаний.
Комментарии
Ну и правильно. ГЕймеров еще небыло. А то одни бксеры да проститутки. нужен полный комплект! )))))
Главное, что бы не иранцы на ПВО-шках.
В начале возможно будет норм, а потом ему станет скучно и всё бросит, как это уже случилось. Да "калибр" что-то не особо выстрелил.
Правильно. Как танкисты люди военные то и судить бывших политиков по военным понятиям без суда и следствия. Нужна новая кровь, хватит этим проституткам там засиживаться
10.01.2020 14:27
- гость -
Данные танкисты к армии отношения не имеют.
Во что они игру неплохую изначально превратили - кто играет знают.
Теперь когда тот проект загибается - на Думу решили перекинуться.
Вартандер давно уже лучше ВОТа
Не удивил !!! еще один проект ЕР
Есть свая аудитория для правильных голосов все просто...
Демократия - форма правления при рабовладельческом строе
Танки едут на Госдуму
Заголовок похоже двусмысленный, у нас уже расстреливали парламент из танков