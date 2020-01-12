Не простые дела. Как волонтеры привезли сказку в алтайский дом детей-инвалидов

В этой истории нет героев или антигероев. В ней нет призыва к добру или морали. Это история о людях, которым не все равно. Перед Новым годом, когда большинство из нас метались по магазинам в поисках подарков для близких или в авральном темпе сдавали отчеты, они встали рано утром, взяли костюмы Деда Мороза и Снегурочки, загрузили полную машину подарков и поехали в Тюменцевский детский психоневрологический интернат, где живут дети-инвалиды. Вместе с ними отправился и корреспондент amic.ru Вячеслав Мельников.

Сторис в "Инстаграме" о сборе средств я увидел случайно. Ребятам нужны были деньги для детского интерната в Тюменцево. За неделю, "с мира по нитке – связали свитер", на их счет прислали 58 тысяч рублей. На эти деньги купили подарки для интерната. Прочитав об этом, я тут же напросился в поездку с волонтерами. Честно говоря, я удивился, что они наскребли такую сумму. Ведь многие барнаульцы не знают не только об этом интернате, но и о существовании такого села. Мне захотелось поближе познакомиться и с самими волонтерами, и с теми, к кому они едут.

Морозное предновогоднее утро. Пятница. Семь часов утра. За мной заезжают на дорогой машине. На ее панели кнопок больше, чем на пульте управления МКС. За рулем Рома. У него свой строительный бизнес. Рядом с ним сидит Виктория. Она всю жизнь работает с детьми, говорит, что это ее призвание. Кроме того, она первоклассная Снегурочка. Но первая, шершавая мысль, которая возникает: зачем им это? Что это за "социальный дайвинг"? В дороге мы будем два часа, времени достаточно, чтобы узнать.

– Ром, как ты стал волонтером?

– История давняя. Случилось так, что интернат остался без памперсов. Подрядчик, который выиграл тендер на поставку, обанкротился. Пока суд решал что делать, дети лежали в пеленках. Сейчас уже даже не вспомню, как мы узнали об этом. Но тогда быстро собрали деньги по знакомым, загрузили тачку памперсами и повезли их в интернат. Там познакомились с его директором. Потом уже через него узнавали, в чем нуждаются дети, с шапкой проходились по друзьям, покупали и привозили нужное.

– А что было нужно?

– Да все что угодно. Сначала это были предметы первой необходимости. Со временем желания менялись. Интернат начал просить второстепенные вещи. Микрофоны, наушники например… То, без чего можно обойтись, но что делает жизнь проще, интереснее. Сейчас, везем цветной принтер, наборы для рукоделия, канцелярию, расшивки, сладости наконец… Три ящика шоколада.

– Помогает, кто как может, – вступает Вика. – Не у всех есть деньги. Одна моя подписчица связала 25 пар шерстяных варежек. У нее была пряжа, узнав о нашем сборе, связала из нее подарки… столько времени ушло. Проще ведь деньги отправить… а тут такое. Это трогает, это заставляет верить в то, что мир не прокис.

– Помогают все понемногу… – продолжает Виктория. – Ромины друзья, знакомые. Теперь подключились мои подписчики, они отправляли деньги на карту. Собрали нужную сумму быстро, за неделю… И тут Роме пришла идея не просто передать подарки, а приехать к детям с новогодней программой. Мне быть Снегурочкой не привыкать, а вот Рома впервые надел костюм Деда Мороза.

– И программу сами придумали?

– Ну да. Мы быстро придумали сценарий программы, записали ролик, позвали друзей помочь в представлении. Детки там особые, они шоколадной конфете радуются больше чем компьютеру. А новогоднее представление для них – это что-то грандиозное.

В интернате, несмотря на мороз, встречают тепло. Машину с подарками помогали разгружать старшие воспитанники. Нам они радуются искренне, по-настоящему, гости бывают тут не часто, в основном бесконечные комиссии. Ребята крепко жмут руки, заглядывают в глаза, спрашивают, откуда мы. На банальный вопрос "как дела?" один из мальчишек отвечает, что все хорошо, только вот ночью он не спал, "башка болела адски", добавляет: "Но так каждую ночь"… Под ложечкой начинает сосать.

В основном в интернате живут дети-инвалиды, которых оставили родные. У многих родители алкоголики или наркоманы. Страдания этих детей – это чаще последствия родительских запоев, угаров, наркотических трипов. Кого-то оставили в роддоме, за кем-то невозможно ухаживать в домашних условиях.

Новогоднюю сказку показывают в актовом зале. Почти сотня детей как один неотрывно следят за действием. И шестилетние малыши, и шестнадцатилетние подростки с одинаковым удивлением смотрят представление. Эти дети не зависимо от возраста все еще верят в существование сказки… Потом они громко хлопают, стучат ногами, особенно восхищаются красивой и доброй Снегурочкой. "Как мама", – выдыхает девочка рядом.

А после Дед Мороз раздает подарки. И тот самый шоколад, который мы привезли, производит настоящий фурор. Плитку с розовощекой "Аленкой" дети разве что не прижимают к груди. Шоколад для них даже не деликатес, это вещь извне, от "других". Они показывают его друг другу, мол, и мне подарили. Взамен несут нам свои поделки, сувениры, открытки, сделанные неуверенными, непослушными руками.

Тюменцевский детский психоневрологический интернат находится на государственном обеспечении. То есть все необходимое у воспитанников есть. И все же здесь очень рады волонтерам. Волонтеры – это не только подарки, но еще и знак того, что эти дети еще нужны кому-то, кроме сотрудников интерната. Что наше общество еще живое. Ведь важно не то, что кто-то собирает и тратит на них деньги. Важнее то, что люди не жалеют своего личного времени. В стенах этого интерната – жизнь, о которой не то чтобы хотят забыть, о ней просто не хотят знать.

На обратном пути мы много разговаривали. Но ребята ни разу не упрекнули власть или систему. Не говорили о том, что ее нужно сносить с петель, не говорили о родителях, которые бросили ребенка-инвалида. Дед Мороз и Снегурочка строили планы на следующую поездку.