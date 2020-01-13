Идеальная квартира рядом: где в Барнауле купить жилье по доступным ценам

Жилой комплекс "Краски" расположится в новом квартале 2037. Рядом с ним находятся главные магистрали – Павловский тракт и улица Попова. Это современный проект организации городского пространства, в котором соединены все условия для комфортной жизни: просторная придомовая территория, широкое разнообразие планировочных решений и доступная цена.
Комплекс будет состоять из двух 10-ти этажных и одного 16-ти этажного домов. Такая этажность соответствует мировым тенденциям градостроительства и дарит семьям более комфортную жизнь. В домах будут все виды планировок квартир: от студий, до трех- и четырехкомнатных.
Рядом с новым комплексом находятся несколько крупных продуктовых гипермаркетов, таких как "Лента", Metro Cash&Carry, "Гурман", "Магнит", а также "Аксиома", "Леруа Мерлен", "Арена" и карандин-арена "Динамо".
Согласно проекту, комплекс "Краски" станет удивительным местом для отдыха и жизни. Здесь будет ограниченная от прямого доступа машин внутренняя территория. Зона отдыха, детская и спортивная площадки будут за ограждением, что позволит обеспечить безопасность детям.
Также запланированы две большие зоны для игр, где каждому ребенку найдется занятие по душе. Двор с озеленением и лавочками внутри жилого комплекса – удобная территория как для прогулок с коляской, так и для отдыха от городской суеты.
На территории расположится и спортивно-развлекательный комплекс – обособленная площадка с тренажерами, поле для игры в баскетбол и мини-футбол, волейбольная площадка со специальным покрытием.
Новый жилой комплекс реализует концепцию "Безопасный двор" в квартальной застройке: пешеходные зоны не пересекаются с проезжей частью и являются связующим звеном между входной группой дома и площадкой для отдыха. А еще под озеленение отведены значительные площади.
"Краски" будут яркими круглый год. До мелочей продумано цветовое решение фасадов. Комбинация теплых, летних оттенков будет круглый год дарить жителям положительные эмоции. Сочетание зеленого, желтого и оранжевого цветов создаст ощущение теплоты и уюта. Желтый придаст энергии и оптимизма, зеленый позволит сохранить бодрость духа, а оранжевый привнесет в жизнь теплоту.
Каркас зданий жилого комплекса "Краски" выполнен из железобетонных плит, облицованных материалом с нулевой горючестью — хризотилцементными панелями. Также в строительстве применяем эффективный утеплитель. Все эти факторы позволяют строить за короткие сроки, создавая выгодную стоимость нового жилья.
Строительством комплекса занимается специализированный застройщик "СМАРТ", который входит в группу компаний "Алгоритм". ГК "Алгоритм" – один из крупнейших девелоперов Алтайского края, с большим количеством многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию. В 2019 году "Алгоритм" наградили золотым знаком "Надежный застройщик России" за высочайшие достижения в области соблюдения прав и законных интересов участников долевого строительства. Высшую награду организация получает уже четвертый год подряд.
Дом на Павловском тракте, 162б
Дом на Павловском тракте, 162г
Дома на улице им. Христенко, 15
Застройщик: ООО "СЗ ИСК "Алгоритм".
Проектные декларации на сайте "Нашдом.рф".
Завершение строительства объекта запланировано на четвертый квартал 2020 года. Ввод в эксплуатацию – не позднее третьего квартала 2021 года. ЖК "Краски" создан для комфортной и яркой жизни.
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