Роскомнадзор раскритиковал Чуйский тракт за покрытие

Роскомнадзор совместно с радиочастотной службой подвели итоги исследования покрытия услугами мобильной связи федеральных трасс. Тестированию подверглись операторы "большой четверки". Специалисты оценили 32 федеральные трассы.
Дорога Р-256 "Чуйский тракт" стала одной из двух трасс с худшим покрытием. Компанию тракту составила дорога А-360 "Лена".
Добавим, что 100%-ное покрытие всеми операторами "большой четверки" зафиксировали на восьми автодорогах: А-132, М-3 "Украина", М-10 "Россия", А-181, А-180 "Нарва", А-280, А-290, А-310.
Комментарии
Воры думают, для захолустья и это сгодится.
Из за заголовка следует - покрытие Чуйского тракта-ЭТО АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ !!!!
"Воры думают, для захолустья и это сгодится."
1. Всяк судит по себе, думает "если я вор, то и все вокруг такие".
2. Сотовая часть - не госкомпании, в частных компаниях (сразу у 4-х)воровать у себя на покрытии? Плохо у тебя с мозгами.
3. Нет частичного покрытия в Горном Алтае, где очень сложный рельеф как и в Якутии.
Из источника - "Главной причиной недостаточного покрытия является отсутствие необходимой инфраструктуры: нет возможности подключить электричество, нет подъездных дорог к месту размещения оборудования в оптимальных точках близ трасс и т.д. Немалую роль играет и экономический фактор: отсутствие связи наблюдается в основном на участках с малым количеством абонентов и их низкой активностью."