Страшные цифры. Более 170 детей пострадали в ДТП в Барнауле за 2019 год

Двое детей погибли и 173 получили травмы в результате ДТП в Барнауле в 2019 году. Такую статистику amic.ru сообщили в ГИБДД города.
При этом 88 несовершеннолетних пострадали в качестве пешеходов. Всего же за год в столице Алтайского края было зарегистрировано 164 дорожно-транспортных происшествия с участием детей.
В ГИБДД отмечают, что чаще всего дети попадали под колеса автомобилей из-за того, что пытались перейти дорогу в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, а также внезапно выбегали на проезжую часть из-за препятствий, ограничивающих видимость.
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