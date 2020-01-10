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Имущество алтайского депутата Попова заинтересовало прокуратуру и суд

, ИА "Амител"
По некоторым данным, речь идет о недвижимости в Москве
Владимир Попов / Фото: amic.ru

Владимир Попов / Фото: amic.ru

Суд Павловского района Алтайского края рассмотрит иск прокуратуры и управления Росимущества в Москве к депутату краевого Заксобрания Владимиру Попову и его супруге. Дело было принято к рассмотрению 9 января и размещено в картотеке дел суда.

Информации по делу мало. Звучит оно так: "Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ2 от 03.12.2013 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Проще говоря, прокуратура хочет изъять некое имущество депутата, которое было обнаружено в рамках проверки сведений о расходах.

Иск обращен и к депутату, и к его супруге Марине Поповой. Напомним, что по закону народные избранники обязаны ежегодно отчитываться о собственных доходах и расходах, своих супруг (-ов) и несовершеннолетних детей.

Но по данным местных телеграм-каналов, он не указал в декларации дорогую московскую недвижимость. Также ранее информагентство "Банкфакс" сообщало, что ведомство выясняет, в чем причина несоответствия доходов депутата и расходов. Владимир Попов в разные годы владел несколькими прибыльными компаниями. Сейчас они в собственности его супруги. Одно из предприятий – завод по производству растительного масла "Диво Алтая", который находится в Павловском районе Алтайского края.

По итогам 2018 года он отчитался о скромном доходе в 902 тысячи рублей. А вот с доходами жены – странная история. Сначала на сайте АКЗС был размещен документ, где указан ее доход в 628 тысяч рублей (и он точно был там еще в мае 2019 года). Однако сейчас на сайте документ с другими цифрами – 28 млн рублей. По данным amic.ru, в первоначальных доходах нашли несоответствие, и информация была изменена в сторону увеличения в 44 раза (!). Сотовый Попова на момент публикации материала был отключен.

В собственности супруги также дорогой автомобиль Bentley Continental, раритетный ГАЗ-21, а также Toyota Tundra. В 2019 году на дне рождения Попова выступал шоумен Иван Ургант, а на юбилее супруги – немецкая певица C.C. Catch. Сначала на вопросы СМИ он отшутился, что C.C. Catch его родственница и она выступала бесплатно, но после выхода истории в прессу и шумного ее обсуждения, отказался от этих слов.

Любопытно, что в 2017 году на двоих супруги заработали около 800 тысяч рублей. А в 2016 он заработал 220 тысяч рублей.

Третьим лицом выступает Алтайское краевое Законодательное собрание, но там комментариев по этому поводу давать не стали.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

10.01.2020 14:55
- гость -

Че пристали к человеку? Сестра из-за бугра подарила, говорят хорошо поет, может себе позволить.

10.01.2020 14:58
Гость

А ещё ведь в хартии добросовестных налогоплательщиков производителей сх продукции.

10.01.2020 15:06
- гость -

Там есть хоть один порядочный мандатник ???

10.01.2020 15:14
- гость -

Настоящий коммунист!

10.01.2020 15:16
- гость -


10.01.2020 15:06
- гость -

Там все только порядочные - живут установленным в стране порядком!

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