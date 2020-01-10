Ешь, молись, иди: барнаульские казаки прошли 180 км крестным ходом по рекам Алтая

Барнаульские казаки прошли 180 км крестным ходом по замерзшим рекам Алтайского края, сообщает епархия. Возглавлял казаков атаман Владимир Мякишев.
Казаки Барнаульского городского казачьего общества, а также члены объединения АКОО "Казачья молодежь Алтайского края", покинули город 2 августа. Рождество же они встретили у святыни алтайской земли – Коробейниковской иконы Божией Матери.
Как пояснили в епархии, участники похода проделали долгий трудный путь длиной в 180 километров по руслу рек Оби и Чарыша. С собой они несли семейные иконы, в пути молились. Ночевка в палатке и постная пища бодрили дух и тело.
По словам атамана Владимира Мякишева, трудности пути отнюдь не напугали молодых казаков. Практику пеших походов к алтайским святыням они намерены продолжить.
Ранее патриарх Алтайский и Барнаульский Сергий в рождественскую ночь помолился за мир на Украине.
Комментарии
Молодцы! Все-таки видно невооружённым глазом, что здоровых людей становится больше нежели в 90 годы
со 2 августа прошли 180км??? Они там бухие что ли ползут?)))
А шествие согласованное?!
Наряженные клоуны.
Столько дури, да в более конструктивное и прагматичное русло. В место того чтобы сопли по полям морозить, лучше бы эти любители фольклора тротуары от снега чистили.
лучше бы эти
А сам то че опу здесь паришь, взял бы да вышел.
Вон мясныго за компашку позвал.
месный с перепою еще наверное под клизмой лежит, не до острот ему сейчас. Пусть отлеживается, здоровье надо беречь