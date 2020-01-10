А была ли смерть? Женщина ожила на собственных похоронах

О "чудесном воскрешении" жительницы индийского штата Карнатака Малати Чаугули сообщает индийская газета The Hindu.
55-летнюю женщину госпитализировали в больницу города Белгаум с сильным жаром. Через несколько часов она потеряла сознание. Реанимационные действия успехом не увенчались. Медики констатировали смерть пациентки.
Чаугули повезли в родную деревню, где собрались родственники и друзья, чтобы проститься с женщиной перед кремацией и оплакивать безвременную кончину близкого человека.
Однако траурную церемонию прервала ее главная виновница. Она открыла глаза и поднялась.
Мнения родственников разделились. Одни настаивают, что это было чудесное воскрешение, другие же винят медиков в том, что они ошибочно констатировали смерть.
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