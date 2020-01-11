Топ-5 приложений для похудения после новогодних праздников

Алгоритм того, как быстро прийти в норму после Нового года, достаточно простой: нужно сжечь больше калорий, чем употребить их. И на первый взгляд действительно ничего сложного, но, как показала практика, как раз в этом-то и заключается главная проблема для людей, которые решили похудеть. Чтобы помочь читателям в правильном начинании, amic.ru и компания МТС отобрали пять самых полезных, на наш взгляд, приложений для похудения. Шестым, бонусным приложением мы включили в данный материал умный помощник "МТС Фитнес".

Как узнать, действительно ли у вас есть лишний вес

Очень важно на старте понять, а надо ли именно вам сбрасывать лишние килограммы, если надо, то сколько? Зачастую самооценка в этом вопросе "сбоит" как в сторону самообольщения, так и наоборот. Поэтому стоит привлечь независимых экспертов.

Приложение "Дневник массы тела" быстро подсчитает индекс массы тела (ИМТ) и четко покажет вашу персональную норму. Просто укажите дату рождения, вес, рост и посмотрите на специальный цветовой индикатор.

Если будете худеть, здесь же можно отследить динамику процесса, определив желаемый вес, которым вас должны порадовать весы.

Как худеть правильно – не ломаем здоровье

Итак, если вы определились с тем, что нормальный вес – увы, не ваша реальность, срочно переходите к теории. Практика – следом, немного терпения.

Есть простая истина, которую не грех повторить: двухразовый режим питания с упором на кефир и гречку в диете не помощник. Напротив, это ненужный вам шанс получить больше килограммов, а с ними – проблемы со здоровьем и много негативных эмоций.

Чтобы худеть, нужно прежде всего "разогнать" обмен веществ. Как это сделать – подскажет приложение "Диета. Похудение. Здоровье. Правильное питание". Здесь есть десятки диет и советов, систем питания и народных средств, признанных вполне годными для нашей цели.

В приложении подробно разобраны комплексы упражнений для похудения, популярные средства для похудения и их "побочки", о которых не рассказывают продавцы. Все кратко, емко и по делу.

Худейте последовательно, шаг за шагом

Фраза "Если не можешь бежать к мечте, иди к ней" очень актуальна для худеющих, особенно для тех, кто до сих пор вел малоподвижный образ жизни. Мы все понимаем: работа, общественный транспорт или личный автомобиль к движению не слишком располагают. И все же изыщите возможность хотя бы ходить – каждый день добирайтесь до вашей нормы по количеству шагов. В этом поможет приложение "Шагомер", которое заодно сообщит, сколько вы сожгли калорий и какое расстояние преодолели, сколько времени у вас это заняло.

Для того чтобы программа рассчитала рекомендуемое количество шагов, необходимо ввести данные о себе. В этом же меню можно отрегулировать и чувствительность программы, чтобы она не "накручивала" вам шаги, когда вы активно работаете за компьютером или едете в машине, периодически подскакивая из-за неровностей на дороге.

Сбросить вес без тренировок быстро нельзя

Итак, процесс пошел в прямом и переносном смысле, теперь вполне можно подключать более серьезные физические нагрузки. Приложений с комплексами упражнений на каждый день достаточно много, но если ваша цель – похудеть в сжатые сроки, то выбираем приложение "Худеем за 30 дней". В нем – план тренировок на каждый день, упражнения ежедневно меняются, чтобы не перегружать одну и ту же группу мышц. Есть и дни отдыха, когда тренироваться не нужно, – вы их полюбите.

Каждое упражнение из комплекса подробно описано и озвучено, кроме того, из приложения можно перейти в YouTube, где к каждому упражнению подобрано видео для иллюстрации правильного выполнения. Ну и, конечно, есть страничка с вашими успехами.

Ешьте, чтобы худеть, – но важно что, сколько и когда

Чтобы сбросить лишний вес, необходимо перестроить свою систему питания. Самый легкий способ изменить рацион – считать калории. Вооружаемся приложением "Худеем вместе. Дневник калорий", которое с успехом позволяет делать это. Для начала нужно рассчитать необходимый калораж и баланс белков, жиров и углеводов, который позволит вам добиться идеального веса. Для этого заходим в меню "Расчеты" (подменю "Калории и БЖУ") и вводим необходимые данные.

Бонусом вы получите информацию о том, сколько дней вам осталось до достижения идеала. После того как все параметры введены и программа выдала заветное число, заходим в меню "Дневника калорий" и начинаем дисциплинированно добавлять блюда, которые вы съели, а также указывать физическую нагрузку, если она была, – в том числе ваши пешие прогулки.

"МТС Фитнес"

Много приложений – хорошо. Но когда все, что нужно, есть в одной программе, – еще и крайне удобно. Худейте с комфортом с приложением "МТС Фитнес". Это удобный умный помощник по здоровому образу жизни, который поможет в похудении. "МТС Фитнес" предоставляет следующие возможности:

ежедневные полезные советы и задачи на день;

отчеты о ваших результатах;

программы питания и тренировок;

синхронизация данных с фитнес-трекеров и сторонних приложений.

Услуга предоставляется ПАО "МТС" с привлечением ООО "СКМ".