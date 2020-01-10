Алтайские родители назвали сына в честь персонажа "Бригады"

Работники бийского отдела ЗАГС подвели итоги 2019 года, в том числе назвав самые необычные имена, которые родители давали новорожденным.
Как сообщает "Бийский рабочий", один из малышей получил имя Космос – в честь героя популярного сериала "Бригада", которого сыграл Дмитрий Дюжев. Работники ЗАГС пытались отговорить родителей, однако им это не удалось.
Кроме того, среди самых необычных мужских имен 2019 года в Бийске оказались Святозар, Нил, Тамерлан. У девочек – Альвина, Мариника, Златослава.
Комментарии
Срам то какой.
На Руси, слава Богу, дураков лет на сто припасено (с)
Первый мальчик в Барнауле, которого родители назвали Космосом, родился ещё в 2003 году
Альвину Алькой будут по колхозному называть. ДА и Нил станет он же Жора, он же Юра, он же Гоша
это просто Космос
Лучше б Пчёлой назвали. )
10.01.2020 16:50
- гость -
Маленький Пчела должен воском какать
мда...... поколение ДОМ-2