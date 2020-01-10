Строящийся в Барнауле небоскреб "укоротили" на четыре этажа

Фото: "Алтайский портал недвижимости"
Новый 20-этажный дом строят в Барнауле на Песчаной, 180. Изначально планировалось сделать высотку 24-этажной, но, судя по новому паспорту объекта, теперь здание укоротили на четыре уровня, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Дом будет оборудован двухуровневой подземной автостоянкой. На первом этаже разместятся объекты общественного назначения. Фасад облицуют кирпичом, окрасят в оранжевый, серый и белый цвета. Во дворе планируется организовать детские игровые, спортивные, хозяйственные площадки и зоны отдыха для взрослых.
В настоящее время вокруг высотки располагается частный сектор. При этом на данной территории компания-застройщик уже начала возведение второй очереди ЖК "Димитровские горки". Первый дом этого комплекса по ул. Димитрова, 130 уже сдан, второй строится по адресу пер. Ядринцева, 95, а рядом с ним расположилась новая "свечка".
Ранее в администрации Барнаула уже обсуждали план квартала "Строитель", ограниченный улицами Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная и пер. Ядринцева, где разместятся более 20 жилых многоквартирных домов, гаражные и торговые комплексы, собственная социальная инфраструктура.
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