Сложно. Муторно. Долго. Как изменятся правила сдачи экзамена на права

В 2020 году желающие получить водительские права будут сдавать экзамен по новым правилам. ГИБДД убирает из экзамена "площадку" (то есть автодром), отменяет баллы при сдаче практики и увеличивает число вопросов в теоретической части. Эксперты считают, что после этого сдать экзамен на права буде чрезвычайно сложно. При этом нововведения, по их мнению, не всегда оправданны. Разбираемся, что же все-таки поменяется и как это отразится на учениках автошкол (и вообще на ситуации на дорогах).

Больше теории

Теоретическая часть станет больше. Количество вопросов в билете увеличится в 2,5 раза: вместо 20 их станет 50. В ГИБДД считают, что в первую очередь кандидату в водители необходим навык безопасного управления автомобилем, поэтому в экзамен добавят вопросы на эту тему.

Как рассказал РИА "Новости" замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков, в итоге теоретическая часть будет состоять из следующих блоков:

"Основы безопасности вождения";

"ПДД";

"Законодательство";

"Медицина";

"Устройство ТС";

"Психология";

"Профессиональный блок".

Пока не сообщается, увеличится ли вместе с количеством вопросом и время, отведенное на ответы теста. Впрочем, опрошенные amic.ru эксперты спокойно отнеслись к этим изменениям. "Теория – это самый легкий элемент экзамена. Если кандидат в водители читает, учит и понимает теорию, хоть 800 вопросов сделай – ему без разницы будет. Ты либо выучил, либо не выучил. Третьего не дано. Если экзамен курсант выучил, то он все сдаст", – считает директор барнаульских автошкол "Элит" и V.I.P. Антон Кислицын.

Площадка + город

С октября 2020 года из практической части экзамена на права уберут этап "площадка". И это нововведение вызывает наибольшее недоумение и скепсис экспертов, которые уверены, что это приведет к усложнению экзамена и множеству дополнительных трудностей. Напомним, сейчас во время экзамена на автодроме ученики показывают свои первоначальные навыки вождения, а после этого едут на сдачу экзамена в город. В площадку входят упражнения:

эстакада (ученик показывает, как освоил навык трогаться на автомобиле с места при подъеме в горку без отката назад);

въезд в бокс задним ходом (нужно заехать в бокс (гараж), который расположен перпендикулярно автомобилю);

параллельная парковка (ученик паркует автомобиль параллельно проезжей части и в одну линию с уже припаркованными машинами);

змейка (нужно проехать по траектории в виде змейки и не сбить стойки);

повороты (кандидат в водители должен повернуть автомобиль на 90 градусов);

разворот (следует показать навык разворота автомобиля в ограниченном пространстве);

перекресток (нужно проехать регулируемый перекресток на разрешающий сигнал светофора, это упражнение можно проходить только на автоматизированном автодроме).

Экзаменатор выбирает для сдачи шесть упражнений из семи на автоматизированном автодроме и пять из шести на обычном. Если эта часть сдана успешно, то ученик выезжает в город, чтобы показать, как он умеет ориентироваться в реальных условиях вождения.

С октября 2020 года желающие получить права будут сдавать один 30-минутный экзамен, который заменит "площадку" и "город". И проходить он будет в городских условиях. Николай Гиляков объяснил ТАСС, что такие испытания, как проезд регулируемого перекрестка и железнодорожного переезда, движение с максимальной разрешенной скоростью будут проводить в городе, а заезд в бокс, параллельная парковка и разворот в ограниченном пространстве – на закрытых территориях.

Безопасное решение?

Мнения экспертов разделились и по вопросу того насколько новая форма экзамена будет безопасна для других участников движения.

Николай Гиляков уверен, никаких проблем это не вызовет: "Кандидаты в водители будут проверяться на территориях, которые являются закрытыми для движения других транспортных средств, или на участке дороги с малоинтенсивным движением, на тех же стоянках возле торговых комплексов".

С этим не согласен директор барнаульских автошкол "Элит" и V.I.P. Антон Кислицын. "В Барнауле на парковках торговых центров можно сдавать только "гараж", потому что на них нет параллельных парковок. Но представьте, с одной стороны будет стоять Lexus 570 за шесть миллионов, а с другой стороны какой-нибудь Range Rover за 10 миллионов", – рассуждает он.

Пожелавший сохранить анонимность эксперт считает идею сдавать экзамен на парковках "бредовой".

"Бред. Я приехал на площадку ТРЦ, поставил машину на парковку. И тут приезжает инспектор и говорит ученику припарковаться возле вашей машины. Кто будет за этим следить? Кто будет ответственным? Понятно, что машины застрахованы, но если произойдет ДТП, то отнимет время у всех. А другой вопрос, надо ли кому-то, чтобы возле его машины кто-то парковался, получал уверенность и доказывал кому-то, что он умеет ездить? Никому. Конечно, этого можно избежать, огородить площадь. Но торговый центр откажется это делать, ему итак не хватает места на парковке. Тем более зачем, когда у автошкол есть площадка", – высказался собеседник.

По его мнению, в Барнауле первую часть экзамена так и будут сдавать на площадках. А вот в Москве, где автодромов и площадок не так много, возможно и найдется закоулок, где ученики и будут сдавать экзамен.

Антон Кислицын также предполагает, что в Барнауле сдавать часть экзамена будут все-таки на автодроме. "Как я вижу сдачу экзамена после изменений? Экзамен будет начинаться с автодрома, кандидат в водители заезжает на эстакаду, в гараж, выполняет парковку и сразу едет в город. Просто площадка и город станут одним элементом", – рассказал он.

Тайные тропы

Еще одно важное изменение экзаменов касается маршрутов, по которым в городах будет проходить экзамен. Сейчас с экзаменационными маршрутами можно ознакомиться на сайте гибдд.рф. По новым правилам, заранее их узнать будет невозможно. Будут публиковать только список улиц, из которых может состоять маршрут.

"Смещение акцента проверки имеющихся у кандидата в водители навыков управления транспортным средством при проведении практического экзамена с территорий закрытых площадок в условиях дорожного движения, исключение обязательности проведения практического экзамена на заранее определенных экзаменационных маршрутах позволят определять степень подготовленности кандидата в водители к управлению транспортным средством именно в условиях реальной, постоянно меняющейся дорожной обстановки", – отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Новая система оценки

Оценивать практическую часть экзамена тоже будут по-другому. Во-первых, новые правила отменяют штрафную балльную систему. Сейчас при наборе пяти штрафных баллов экзамен считается проваленным. Баллы начисляют в зависимости от того, какие правила дорожного движения нарушил ученик. За мелкие нарушения начисляется один балл, за средние – три балла, а за те, которые могут привести к ДТП, пять баллов.

После нововведений экзаменатор будет оценивать не то, какие нарушения допустил ученик, а то, насколько правильно и безопасно для других участников движения он выполняет маневры и управляет автомобилем, пояснил РИА "Новости" Николай Гиляков. Как будет выглядеть экзамен без штрафных баллов, решится в ближайшие несколько месяцев.

Во-вторых (и вот это очень хорошо), будущие водители смогут оспорить результаты экзамена и подать апелляцию. Ранее порядок оспаривания не был установлен, а если ученика что-то не устраивало, ему приходилось разбираться в административном или судебном порядке.

Новые сроки пересдачи

Сроки пересдачи экзамена с октября 2020 года тоже изменятся. По новым правилам, если ученик не сдал теоретическую часть экзамена, то он может пересдать ее не ранее, чем через семь дней (но не позже 30 дней). Если кандидат в водители не сдал тест и с третьей попытки, следующей придется ждать не меньше месяца (но позднее трех месяцев сдавать экзамен будет уже нельзя).

Проверка практических знаний будет назначаться не раньше чем через семь дней (и не позднее 60 дней) после провала экзамена. Если желающий получить права не сдал практику с трех попыток, то пересдать ее можно не раньше чем через месяц, но не позднее чем через три месяца. Если за этот период курсант не успевает сдать экзамен, то ему придется заново сдавать еще и теорию.

Сложно. Муторно. Долго

После вступления в силу всех нововведений, сдать экзамен на права будет чрезвычайно сложно, считают эксперты.

"Сейчас многие в России не могут сдать экзамен, когда разделены площадка и автодром. А если эти два элемента объединить в один, тогда вообще никто сдавать не будет. Это значительно усложнит всю процедуру. Если раньше можно было сдать автодром и потом ходить на пересдачу одного города, то сейчас нужно будет пересдавать заново и автодром, и город. Не сдали что-то – снова и автодром, и город. Все эти последние нововведения на качестве обучения лучше не сказываются. Для чего они все вводятся? Для снижения аварийности. Но аварийность в основном идет от старых водителей, а не от начинающих. По статистике, в 15% аварий виноваты новички, а в остальных 85% – это наши старенькие водители", – заявил директор барнаульских автошкол Антон Кислицын. Он считает, что необходимо вводить переэкзаменовку водителей при замене прав.

Другой эксперт, пожелавший остаться анонимным, считает, что изменения значительно увеличат время сдачи экзамена и вызовут множество неудобств: "Приезжает 30 человек сдавать автодром. Один кандидат будет сдавать площадку, потом он выезжает сразу в город. Все остальные 30 человек ждут, пока он съездит с инспектором в город и вернется. Время увеличивается процентов на 35-40. По старым правилам, если ученик сдал площадку, но не сдал город, он мог в течение полугода пересдавать только город. Сейчас если он сдаст автодром, но не сдаст город, он будет пересдавать то же самое, те же элементы автодрома, которые уже сдавал. В следующий раз он снова будет забирать эти 10 минут у кандидата, который уже мог воспользоваться этим временем".

По мнению партнера аналитического агентства "Автостат", автоэксперта Игоря Моржаретто при вступлении новых правил в силу число сдавших экзамен значительно сократится. "Что касается сдачи экзамена, пока мне сложно сказать, насколько это будет хорошо. То, что раньше разбивалось на три этапа, сейчас разбивается на два. И плюс то, что раньше сдавали на площадке, теперь в какой-то степени придется сдавать на улице в более сложных, практически реальных условиях. Больше ответственности на экзаменаторе, поскольку его мнение становится единственно объективным показателем "сдал / не сдал". Количество тех, кто сдал с первого раза, сократится", – отметил эксперт в разговоре с РБК.

Впрочем, до октября 2020 года еще есть время и есть надежда, что документ будет доработан и спорные моменты будут решены.

Какие нововведения уже вступили в силу?

Добавим, что все вышеперечисленные изменения процедуры сдачи экзамена на права вступят в силу в октябре 2020 года. Но часть нововведений заработали уже с 1 января 2020 года. Напоминаем, что изменилось: