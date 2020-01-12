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Сколько стоят и как выглядят самые дорогие коттеджи Алтайского края

, ИА "Амител"
Стоимость лотов от 40 до 85 млн рублей
Фото: Avito.ru

Фото: Avito.ru

В Алтайском крае дома и коттеджи продаются в среднем за 2,6 млн рублей, а Барнауле – за 6,2 млн рублей. Об этом говорят данные портала "Мир квартир". Но на рынке региона есть предложения, которые в десятки раз превосходят средние значения. Такие объекты годами ищут покупателей, ведь отдать 40-80 млн рублей за дом могут единицы. Представляем подборку десяти коттеджей с сайта Avito, поражающих своей ценой.

40 млн рублей

В охраняемом элитном поселке Гринвуд на Горе продается трехэтажный коттедж под отделку. Площадь объекта 488 квадратных метров.

"На территории сделан красивейший ландшафтный дизайн, посажены туи, ели, кедр. Дом под отделку. Есть дизайн-проект", – сказано в объявлении.

 

40 млн рублей

На Змеиногорском тракте продают трехэтажный дом 330 квадратных метров. Он построен из кирпича, сделан ремонт. В коттедже четыре спальные комнаты, отопление от газового котла, вода и канализация центральные.

"Дом кирпичный, просторная территория, есть зона барбекю с закрытой беседкой, гараж на два автомобиля", – говорит продавец.

45 млн рублей

В поселке Серебряный бор, который располагается на Змеиногорском тракте, продают современный стильный коттедж. На первым этаже расположены прихожая, гостиная, кухня-столовая с выходом на террасу, каминный зал, сауна, санузел.

На втором этаже есть три спальные комнаты с гардеробными, санузел, прачечная. "На земельном участке выполнен ландшафтный дизайн, установлен капельный полив", – сказано в объявлении.

Интерьер дома продуман профессиональными дизайнерами, в отделке использованы дорогие материалы. Коттедж продается с дорогой мебелью и бытовой техникой.

50 млн рублей

Усадьбу в античном стиле продают в поселке Фирсово. На территории построена огромная баня площадью 150 кв. метров. По словам продавца, она включает в себя теплый бассейн и зону барбекю.

В коттедже несколько санузлов и спальных комнат, бильярдная с массажным креслом, гостиная, кабинет и несколько других помещений.

Общая площадь дома 385 кв. метров. В нем выполнен дорогой ремонт в античном стиле.

На земельном участке разместились два гаража: один для автомобилей, второй – для садовой техники.

65 млн рублей

Недалеко от санатория "Обь" в Барнауле продают особняк общей площадью 722 квадратных метра. В нем выполнена только чистовая отделка, поэтому, отмечает продавец, новый собственник может превратить здание в отель, престижную базу отдыха или резиденцию крупной компании.

"Этот комплекс зданий отличает роскошь и неповторимость архитектуры, статус и престиж, комфорт, уют и уединение, удобство и функциональность, тишина, чистый воздух, достойные соседи", – сказано в объявлении.

На цокольном этаже оборудован банный комплекс с подсобными помещениями и бассейном, а также гараж. На участке, огороженном трехметровым забором, построены гостевой дом, гараж на пять автомобилей и банный комплекс с эксплуатируемой кровлей.

65 млн рублей

За эту сумму предлагают купить двухэтажный коттедж площадью 460 квадратных метров в нагорной части. В доме два этажа плюс цокольный, гараж на три автомобиля, баня, библиотека, гардеробная, кинозал, хамам, спортзал, кальянная. На территории выполнен ландшафтный дизайн.

"Мебель, встроенная техника, предметы интерьера в подарок", – сказано в объявлении.

70 млн рублей

Рядом с горнолыжным комплексом "Авальман" в Барнауле продают трехэтажный коттедж площадью 400 квадратных метров. В доме есть две кухни, гостиная с панорамными окнами, кабинет, комната отдыха, гардеробная, три спальных комнаты, несколько санузлов, помещение под домашний кинотеатр. На цокольном этаже находятся сауна, душевая, соляная комната, комната отдыха с бильярдом.

"В доме выполнен дорогой, качественный ремонт. Многоуровневые потолки, итальянский кафель, достойная сантехника, камин на дровах, отделочные материалы достойного уровня", – сказано в объявлении.

Рядом с домом располагаются зона барбекю, комплекс отдыха с баней, бассейном и кухней. Участок огорожен, имеется профессиональная игровая площадка. Купить усадьбу можно за 70 млн рублей.

72 млн рублей

Чуть дороже – за 72 млн рублей – продается дом в Новоалтайске. Все помещения меблированы и укомплектованы бытовой техникой, сантехникой и освещением "от лучших мировых производителей".

Кроме кухни-столовой, множества спальных комнат, гостиных, санузлов и гардеробных, есть бассейн с гидромассажем и противотоком, финская сауна. Камин, лестница и подоконники в доме изготовлены из натурального мрамора.

На участке есть гаражный комплекс, спортивная площадка с ограждением, бетонным основанием и резиновым покрытием. Вся территория огорожена дизайнерским стильным забором с автоматическими воротами.

77 млн рублей

Один из самых дорогих коттеджей края продают в Барнауле. Общая площадь дома 800 квадратных метров. В нем две гостиные, кухня, четыре спальни (в каждой из которых присутствует гардеробная), кабинет, спортзал и раздевалка.

В общей сложности в коттедже восемь санузлов, четыре из которых в спальнях. Также есть отдельная ванная комната, прачечная, баня и зона бассейна с двумя чашами.

"В доме выполнен современный ремонт (венецианская штукатурка), использованы отделочные материалы премиум-класса. Встроенная кухня с техникой", – сказано в объявлении.

На территории есть гаражный комплекс на два автомобиля. Свободные участки засеяны зеленым газоном. По периметру усадьбы выполнена разводка системы автоматического полива.

85 млн рублей

В поселке Фирсова Слобода продается коттедж площадью 880 квадратных метров. Над его проектом трудились немецкие специалисты.

"В доме установлены система принудительной вентиляции воздуха с возможностью подогрева и увлажнения, система водоподготовки, очистки и подогрева воды в бассейне и так далее", – отмечает продавец.

Есть бассейн с гидромассажем и противотоком, хамам, финская сауна, а на участке построены баня с кухней и санузлом, хозяйственный корпус. Загородный комплекс продается за 85 млн рублей.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

12.01.2020 07:54
- гость -

Купят.

12.01.2020 07:56
- гость -

Для Москвичей и иностранных лиц это не дорого.

12.01.2020 08:00
- гость -

Всё равно купят.

12.01.2020 08:34
гость

Вот и в Барнауле можно заработать. Кто хочет, тот зарабатывает

12.01.2020 08:37
гость

И в дотационном регионе есть возможности

12.01.2020 09:03
- гость -

Интересно откуда цены? На основании чего определены? Затратным методом либо сравнительным? Может там знаменитости проживают?

12.01.2020 09:11
- гость -

У замка посещаемость подаёт, надо срач развечти

12.01.2020 09:13
Пионер

В гринвуде, такое чувство, покупают дом, все выносят - делают ремонт - ставят на продажу. И по новой.

12.01.2020 09:16
- гость -

Вот и в Барнауле можно заработать. Кто хочет, тот зарабатывает
---
Можно, но не всем, а процентами 5-10 населения, а остальные либо живут от зарплаты до зарплаты либо последний без соли доедают

12.01.2020 09:24
гость

Поэтому все стремятся попасть в эти 5-10 процентов. Это как "золотой миллиард"

12.01.2020 09:26
гость

На амике, в основном, тусуются эти 10 процентов, потому что в ценах дорогой недвижимости очень хорошо разбираются

12.01.2020 09:55
- гость -

Первые 5 комментов от одного человека.
Встал с утра. И давай свои интересы продвигать путем формирования общественного мнения

12.01.2020 10:02
гость

Точно, шестой коммент уже уже сомневающийся, а первый 5 прямо пышат оптимизмом

12.01.2020 10:04
гость

Через амик продвигает

12.01.2020 10:05
гость

Это уже не амик, а авито

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