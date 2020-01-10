Пассажирский вертолет экстренно сел в Сибири. На борту находились 12 детей

Вертолет МИ-8Т, принадлежащий авиакомпании "КрасАвиа", совершил вынужденную посадку сегодня, 10 января, в Красноярском крае. Произошло это в 20 километрах от п. Сындасско.
Как сообщают в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте, у воздушного судна, совершавшего полет по маршруту "Сындасско — Хатанга", произошел отказ двигателя.
Экипаж принял решение о посадке. На борту находились три члена экипажа и 14 пассажиров, среди которых 12 детей и двое сопровождающих. Никто не пострадал. Следователи проводят проверку.
Комментарии