Многодетной матери смягчили наказание за гибель младенца на Алтае

Верховный суд Республики Алтай рассмотрел апелляцию на приговор жительнице Горно-Алтайска, которая в мае 2019 года нанесла своему четырехмесячному ребенку смертельную травму головы.
Как сообщают в региональной прокуратуре, сторона защиты сочла 7 лет лишения свободы излишне суровым наказанием, и с учетом непредумышленности убийства, а также рождения третьего ребенка, просила судью смягчить приговор.
Апелляцию частично удовлетворили, сократив срок отбывания наказания на пять месяцев. Теперь у обвиняемой будет 6 лет и 7 месяцев, чтобы переосмыслить методы воспитания детей.
Напомним, женщину признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Выяснилось, что многодетная мать ударила ребенка по затылку и с силой бросила в детскую кроватку.
Малыш получил закрытую черепно-мозговую травму с переломом костей черепа и кровоизлиянием в мозг. На следующий день он скончался.
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