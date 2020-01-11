На пороге третьей мировой. Зачем США убили генерала Сулеймани и что будет дальше

Убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани вызвало мощный всплеск напряженности на Ближнем Востоке и заставило некоторых экспертов говорить о возможности третьей мировой войны. Насколько велика опасность подобного развития событий попытался разобраться журналист amic.ru Андрей Магас.

Последующие за убийством Сулеймани события показали, что ситуация действительно принимает нешуточный оборот. Сначала влиятельные лица в Иране заявили, что "Соединенные Штаты сильно пожалеют о содеянном", а затем "Корпус стражей исламской революции" (в него входит "Аль-Кудс", которым командовал убитый Сулеймани) нанес ракетные удары по базам США на территории Ирака. Несколькими днями раньше парламент Ирака также принял резолюцию о выводе иностранных войск с территории страны. Накануне ракетной атаки на американские базы военные подразделения США были приведены в состояние повышенной боеготовности. В регионе запахло войной.

Но что же все-таки послужило причиной ликвидации генерала Сулеймани, накалившего ситуацию в стратегически важном для мира регионе? Для этого необходимо углубиться в историю.

Шииты атакуют Америку

Отношения между Ираном и США резко ухудшились в 1979 году после исламской революции. Тогда в Иран после многолетнего изгнания триумфально вернулся аятолла Рухолла Хомейни, а режим шаха Мохаммеда Пехлеви был свергнут.

Причиной революции стали радикальные реформы шаха, нацеленные на модернизацию и превращение Ирана в светское государство. Однако в этой стране исламская религия на протяжении огромного периода истории играла колоссальную роль. И именно духовенство определяло многие реалии экономической, политической, культурной, социальной сферы государства.

В ноябре 1979 года группа студентов – сторонников Хомейни захватила посольство США в Иране и взяла в заложники его персонал (о чем, кстати, живописно, но не совсем исторически правдиво рассказывает фильм "Операция "Арго", вышедший в 2012 году, – прим. автора).

После этого торгово-экономические и дипломатические отношения между двумя странами были прекращены. Но в 1980-е годы Соединенные Штаты были заинтересованы в Иране как в государстве, противодействовавшем СССР на афганском направлении: в Тегеране сразу резко осудили ввод советских войск в Афганистан и вообще считали нашу страну источником мирового зла наравне с США. Поэтому резкого противостояния с Ираном тогда Америка не вела, хотя первые антииранские санкции были введены уже в тот период. Более того, спецслужбы двух стран нередко неформально взаимодействовали в плане подготовки афганских басмачей.

Противодействовали же янки Ирану в те годы, по сути, силами Ирака – в сентябре 1980 года началась ирано-иракская война, продолжавшаяся восемь лет. Интересно, что СССР негласно тоже поддерживал Ирак и помогал этой стране оружием и военными советниками, как и американцы.

Аятоллы на страже революции

Режим аятолл, установившийся в Иране после исламской революции 1979 года, значительно снизил темпы модернизации страны, сделал этот процесс более осмысленным, но не прекратил его. Это приносило свои плоды. Даже во время войны с Ираком рост иранского ВВП не останавливался, хотя война стоила Ирану огромных потерь и разорения нефтеносных районов.

Впрочем, Иран частично восстановил свои потери за счет Ирака. Когда в январе 1991 года Соединенные Штаты и их союзники при отсутствии противодействия со стороны СССР начали операцию против Ирака "Буря в пустыне" (за освобождение оккупированного Кувейта), десятки иракских самолетов перелетели в Иран, а некоторые бизнесмены также уехали в исламскую республику со своими капиталами. Это объясняется тем, что мусульмане-шииты в Ираке являются одной из ведущих конфессиональных групп и, по некоторым оценкам, самой крупной по численности.

В 1990-е годы в Иране усилилось либеральное крыло местных политиков. Начало этому положил президент Хашеми Рафсанджани и продолжил Мохаммад Хатами. Следует отметить, что власть президента в Иране сильно ограничена и ключевые для страны решения главы государства и парламента (меджлиса) может заблокировать Высший совет, состоящий из аятолл, если сочтет их опасными для идеалов исламской революции.

Тогда же, в 1990-е, наметились пути сближения Ирана с западным миром. Однако иранские руководители не пожелали пускать в страну ведущие нефтяные компании США и других государств (Иран входит в число мировых лидеров по запасам и добыче нефти). Это привело к новому обострению отношений между Ираном и США.

Иран выбирает стратегии

Избранный в 2000 году президентом Соединенных Штатов Джордж Буш – младший причислил Иран к государствам т. н. "оси зла", наряду с Ираком, Ливией и КНДР. Вскоре Вашингтон начал систематически обвинять Иран в работе над собственной ядерной программой. В Тегеране эти обвинения категорически отрицали, но не переставали привлекать в страну специалистов-ядерщиков. Это объяснялось работой над программой по развитию мирной ядерной энергетики.

"В тот момент перед Ираном встал вопрос, какими средствами противостоять давлению со стороны США, – рассказал amic.ru политолог, председатель редакционного совета сайта "Политический консерватизм" Борис Межуев. – Первый способ – обзавестись ядерным оружием и обезопасить себя. Второй – распространить свое влияние на страны Ближнего Востока путем использования шиитских общин и укрепиться в этих странах, получив тем самым рычаги влияния на Америку. Кстати, погибший генерал Сулеймани был сторонником именно такой линии и успешно ее реализовывал".

Когда в 2003 году американцы при поддержке некоторых союзников вторглись в Ирак и свергли режим Саддама Хусейна (который через некоторое время был найден и повешен, формально новыми властями Ирака), иранские духовники (и не только они) активно работали в этой стране по линии единоверцев-шиитов. И вскоре Ирак, несмотря на то, что находился под оккупацией (на его территории существует и сегодня несколько военных баз американцев), начал все больше ориентироваться на Иран. На последних выборах в Ираке победу одержали именно шиитские партии. И ничего удивительного, что после гибели в Багдаде генерала Сулеймани парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных (а по сути, американских) войск из страны.

Горячая взаимная ненависть

Заметное потепление американо-иранских отношений наблюдалось в период президентства Барака Обамы (которого подозревали в том, что он тайно исповедует ислам). Этому потеплению немало способствовали давние связи Джона Керри (который был в то время госсекретарем) с Ираном, подогревавшиеся, как уверяли некоторые источники, деньгами из Тегерана. Именно при Обаме были заключены соглашения, предусматривавшие постепенное снятие санкций с Ирана, некоторые из них Соединенные Штаты ввели еще в 1980 году. Самым главным соглашением была, конечно же, т. н. "ядерная сделка" – совместный всеобъемлющий план действий, принятый в 2015 году. Документ предусматривал отказ Ирана от ряда пунктов своей ядерной программы в обмен на допуск его нефти на мировой рынок.

Однако все рухнуло с приходом к власти команды Трампа. В 2018 году Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки. В ответ иранская сторона приостановила свое участие по двум пунктам сделки. Как утверждали некоторые наблюдатели, у нынешнего главы Белого дома тесные связи (в том числе семейные) с Израилем и Саудовской Аравией. Именно эти государства являются главными и давними недругами Ирана на Ближнем Востоке. И для них само существование иранского режима аятолл представляет угрозу. Впрочем, правящие в Иране шииты, в свою очередь, ненавидят Израиль и фактически не признают его право на существование, и не менее яростно ненавидят саудитов как вероотступников и предателей арабского мира.

Готовимся к войне?

"Трудно сказать, чем вызвана санкция Трампа на ликвидацию генерала Сулеймани, но весьма показателен момент, когда военные заявили, что с ними это решение не согласовано, – отмечает Борис Межуев. – В окружении американского президента есть люди, настроенные решить "иранский вопрос" в силовой форме, и среди них – Майк Помпео. И от того, отправят ли его в отставку, будет зависеть во многом сценарий развития ситуации. Вероятность силового варианта составляет примерно процентов 80. И 20% можно дать на то, что стороны после убийства Сулеймани и ответных ударов иранской стороны сядут и договорятся".

Политолог Александр Асафов считает, что никакого мира на Ближнем Востоке не предвидится, несмотря на выступление Трампа 7 января, в котором президент США заявил, что не намерен начинать войну с Ираном. "Это вполне в американских традициях, когда внешне миролюбивый тон прикрывает агрессивные намерения. Так было и раньше, так, очень похоже, будет и сейчас. К тому же мы живем в эпоху так называемых "гибридных войн", поэтому стабилизации ситуации в регионе не предвидится. Кроме того, Соединенные Штаты вступили в предвыборный период, и Трамп понимает, что американский избиратель, приветствующий его борьбу с миграцией и экономические меры, вряд ли одобрит гробы военных, которые пойдут в страну в случае военного конфликта".

Что касается опасности третьей мировой войны, о которой заявляет ряд экспертов, то Асафов считает, что эти страхи несколько запоздали: "Мы живем в XXI веке, когда не нужно выстраивать тысячи солдат в колонны и вести их на врага. Экономические санкции, работа с агентами влияния в Иране и многие другие меры – все это, конечно, США предпримут и в довольно жесткой форме. И уж конечно будут ответные удары по иранским (или называемым таковыми) объектам в Ираке, Сирии и других странах".

Картинки https://cdn.tvc.ru/pictures/o/392/391.jpg

Фото Борис Межуев и Александр Асафов – с их страниц в Facebook