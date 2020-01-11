Водители общественного транспорта в Барнауле пожаловались на качество уборки снега

Водителей общественного транспорта не устраивает организация уборки снега в Барнауле. Они написали коллективное обращение в мэрию города, которое опубликовано в группе "Общественный транспорт Барнаула". По мнению водителей, по городским улицам сложно передвигаться, страдают рядовые пассажиры.
"Снегопады давно прошли, но тем не менее качество многих дорог оставляет желать лучшего. Особенно уязвимы в такой ситуации водители городского электротранспорта. Это объясняется необходимостью проезда спецчастей, внушительными габаритами трамвая или троллейбуса как вида транспорта. Из-за некачественной уборки снега подвергаются опасности жизни и здоровье пассажиров, существует угроза безопасности движения. И это все ложится тяжким грузом ответственности на плечи рядовых водителей", – говорится в обращении, которое адресовано профильным комитетам мэрии Барнаула.
Водители напоминают, что они ежедневно перевозят сотни тысяч пассажиров. Поэтому просят сделать их поездку более комфортной и безопасной.
Ранее активисты общественной организации "Гражданский патруль" выразили недовольство тем, как городские службы справляются со снегом. По их оценке, многие тротуары в столице края до сих пор не очищены, также есть вопросы и по содержанию некоторых улиц.
Как пояснил глава местного отделения "Гражданского патруля" в Барнауле Игорь Берг, общественный контроль качества не прошли дорожные сети Ленинского, Октябрьского и Железнодорожного районов города. Прокуратура края также выписала предписание мэрии Барнаула с требованием очистить тротуары от наледи и снега.
В мэрии города при этом в ежедневном режиме сообщают об успехах в борьбе с непогодой. Так, 10 января на уборке дорог от снега задействовали 108 единиц техники. Были привлечены наемные автосамосвалы, автогрейдеры, фронтальные погрузчики. 138 дорожных рабочих вручную очищали от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши. Однако несмотря на старания коммунальных служб, ситуация по-прежнему неидеальна.
Отметим, что качество уборки снега в городе – большая проблема уже много лет. Дорожным службам не хватает ни техники, ни людей для борьбы с непогодой.
Комментарии
Будет позорно если мандатники Франта назначат мэром
Да и пешеходам непросто ходить по улицам.Очень скользко.Посыпать надо реагентами или песком,каменной крошкой. И не только в центре!!!!!
11.01.2020 08:16
- гость -
Посыпать надо реагентами
У вас от этой посыпки первым делом раскиснет обувь.