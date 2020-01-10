"Малину" в Барнауле продают почти за полмиллиарда

Очередным торговым центром, выставленным на продажу в Барнауле, стал ТЦ "Малина". Информация об этом появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений.
Сообщается, что центр находится в прекрасном техническом состоянии, не требует никаких капитальных вложений и является высокорентабельным бизнесом.
Продавец просит за ТЦ 480 000 000 рублей.
Напомним, ранее на продажу в Барнауле выставлялись торговые центры "Норд-Вест" и "Пассаж" на проспекте Ленина, а также ТЦ "Маяк" на Малахова. Причиной эксперты называют нерентабельность старых центров в сравнении с новыми ТРЦ.
Комментарии
Торг есть?
«Малину» в Барнауле продают
Неужели не окупается? Надо здесь продать, а рядом со старой Лентой новый построить, там попрет
Попрут комки без отопление. гипермаркет умирает.
Весь мир с пальм спустился а мы карабкаемся.
480 млн не продать. Реально продать за 100-150 млн. Не много, но такие сегодня цены, такой спрос. Через год и это будет много
ТРЦ продать, а купить пивнушку где-нибудь на районе, навару будет больше.