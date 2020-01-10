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Пресс-секретарь АлтГУ предложил противникам застройки сквера "не глядеть в наполеоны"

, ИА "Амител"
Дмитрий Марьин призвал активистов не "вещать от лица всех горожан"
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Пресс-секретарь АлтГУ Дмитрий Марьин отметился комментарием под постом в соцсети Facebook кандидата исторических наук, общественного активиста, экскурсовода Даниила Дегтярева, в котором последний выступил против застройки сквера у площади Сахарова.

Дегтярев выразил мнение, что в городе существует достаточно мест, где можно разместить новый корпус университета, и нет ни одного аргумента в пользу того, что его нужно строить именно на месте сквера.

"Если руководство АлтГУ и дальше станет игнорировать мнение активистов — придется доводить до них нашу точку зрения другими способами", — заявил Дегтярев от лица единомышленников.

Марьин сразу же поинтересовался, что за методы воздействия подразумевает историк, и чью позицию он выражает.

"Это какими — другими? А? — написал Марьин. — И еще что такое "мнение активистов"? Мнение 10-20 человек? И кто вам, т.н. "активистам" дал право вещать от лица всех горожан? Не глядите в наполеоны. Это вредно для психического здоровья".

Он напомнил, что для выражения позиции общественности в регионе существует официальный орган – Общественная палата. По словам Марьина, именно там следует обсуждать подобные вопросы.

Ранее президент АлтГУ Сергей Землюков рассказал о строительстве нового корпуса рядом с площадью Сахарова.

По его словам, возражения против строительства связаны с незнанием ситуации и точного места строительства. А когда люди вникают и начинают смотреть на вопрос иначе, то соглашаются с представленными аргументами. Землюков пояснил, что под застройку уйдет небольшая часть участка на улице Димитрова, напротив бассейна "Обь", а новое здание не изменит местный архитектурный ландшафт.

"Университет действует в правовых рамках. Все нормативные документы позволяют строить на этом месте. Архитектурное решение еще будет обсуждаться и на градостроительном совете, и профессиональным сообществом. Новый корпус станет украшением центра столицы края", – сказал Сергей Землюков.

Более того, у вуза больше нет других свободных участков для строительства. А новый корпус необходим, так как все действующие площади перегружены – студенты учатся и занимаются творчеством в корпусах с утра до позднего вечера.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.01.2020 18:10
Панночка

"не глядите в наполеоны" - ах как сильно выразился

10.01.2020 18:20
- гость -

Зачем ректору пресс-секретарь?

10.01.2020 18:53
Пионер

Перенести всю эту шарагу в район Ребрихи. Пускай там окапываются.

10.01.2020 19:00
- гость -

Бггг. Получил по шапке активист.

10.01.2020 19:06
- гость -

Общественная палата выражает мнение общественности? Это с какого похмела? Нет такого представительного органа в законодательстве. Т.н. общественная палата может выражать только сомнительно-авторитетное мнение своих членов.

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