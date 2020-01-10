Пресс-секретарь АлтГУ предложил противникам застройки сквера "не глядеть в наполеоны"

Пресс-секретарь АлтГУ Дмитрий Марьин отметился комментарием под постом в соцсети Facebook кандидата исторических наук, общественного активиста, экскурсовода Даниила Дегтярева, в котором последний выступил против застройки сквера у площади Сахарова.
Дегтярев выразил мнение, что в городе существует достаточно мест, где можно разместить новый корпус университета, и нет ни одного аргумента в пользу того, что его нужно строить именно на месте сквера.
"Если руководство АлтГУ и дальше станет игнорировать мнение активистов — придется доводить до них нашу точку зрения другими способами", — заявил Дегтярев от лица единомышленников.
Марьин сразу же поинтересовался, что за методы воздействия подразумевает историк, и чью позицию он выражает.
"Это какими — другими? А? — написал Марьин. — И еще что такое "мнение активистов"? Мнение 10-20 человек? И кто вам, т.н. "активистам" дал право вещать от лица всех горожан? Не глядите в наполеоны. Это вредно для психического здоровья".
Он напомнил, что для выражения позиции общественности в регионе существует официальный орган – Общественная палата. По словам Марьина, именно там следует обсуждать подобные вопросы.
Ранее президент АлтГУ Сергей Землюков рассказал о строительстве нового корпуса рядом с площадью Сахарова.
По его словам, возражения против строительства связаны с незнанием ситуации и точного места строительства. А когда люди вникают и начинают смотреть на вопрос иначе, то соглашаются с представленными аргументами. Землюков пояснил, что под застройку уйдет небольшая часть участка на улице Димитрова, напротив бассейна "Обь", а новое здание не изменит местный архитектурный ландшафт.
"Университет действует в правовых рамках. Все нормативные документы позволяют строить на этом месте. Архитектурное решение еще будет обсуждаться и на градостроительном совете, и профессиональным сообществом. Новый корпус станет украшением центра столицы края", – сказал Сергей Землюков.
Более того, у вуза больше нет других свободных участков для строительства. А новый корпус необходим, так как все действующие площади перегружены – студенты учатся и занимаются творчеством в корпусах с утра до позднего вечера.
Комментарии
"не глядите в наполеоны" - ах как сильно выразился
Зачем ректору пресс-секретарь?
Перенести всю эту шарагу в район Ребрихи. Пускай там окапываются.
Бггг. Получил по шапке активист.
Общественная палата выражает мнение общественности? Это с какого похмела? Нет такого представительного органа в законодательстве. Т.н. общественная палата может выражать только сомнительно-авторитетное мнение своих членов.