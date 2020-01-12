Сон, друзья, хобби: как выглядит идеальный день российского подростка

Эксперты проекта ОНФ "Равные возможности – детям" выяснили, как выглядит идеальный день российского подростка.
Согласно опросу, больше всего времени у школьников занимал бы сон – чуть менее 8 часов. На хобби они готовы потратить 2,5 часа, на встречу с друзьями – 2 часа 18 минут, общению с семьей подростки хотят уделять 1 час 38 минут. Для социальных сетей опрошенные выделили всего 1 час 17 минут.
Кроме того, в идеальный день большинство подростков хотели бы посещать один урок в школе и общаться с друзьями на перемене. При этом на выполнение домашнего задания желательно тратить не более 35 минут. На оплачиваемый труд и волонтерскую работу школьники готовы выделить в среднем 46 минут, по 28 минут – на занятия в кружке или секции и общение с домашними питомцами. Наконец, 36 минут подростки посвятили бы спорту.
При этом две трети респондентов отметили нехватку времени на хобби.
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