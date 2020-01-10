Россияне стали экономить на одежде

По итогам 2019 года продажи одежды, обуви и аксессуаров снизились на 3-4 процента. Как сообщает "Ъ", годовой оборот рынка этих товаров составил 2,26–2,29 триллиона рублей.
Падение зафиксировали впервые с 2015 года. Эксперты связывают это с падением доходов населения, повышением НДС, а также погодными аномалиями. Покупатели все чаще предпочитают вещи из масс-маркета и дискаунтеров.
Напомним, в октябре 2019-го сообщалось, что около половины российских семей могут позволить себе траты на еду и одежду, но покупка крупной бытовой техники или мебели для них проблематична.
Комментарии
На всем экономим .Беда.
сейчас еще маркировку введут на обувь и одежду, вверх цены взлетят
А раньше так у каждого было по 5 гардеробов. Можно подумать.
Раньше вообще не чего не было. Сейчас все есть но у многих проблемы с доходами.