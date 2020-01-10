Житель Алтайского края снял виртуальную квартиру в Шерегеше

В отделение полиции по Таштагольскому району Кемеровской области обратился 35-летний житель Алтайского края. Мужчина рассказал, что нашел в интернете объявление о посуточной аренде квартиры в Шерегеше и позвонил по указанному телефону.
Собеседник потребовал 3 000 рублей предоплаты, потенциальный арендатор перевел нужную сумму на указанный номер.
Однако когда турист прибыл в Шерегеш, оказалось, что квартира не сдается, а телефон псевдохозяина был выключен, сообщают в пресс-службе кемеровской полиции.
Полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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