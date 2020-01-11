Новую породу собак утвердили в России. Кто она и как выглядит?

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Очаровательная собачья порода карельская лайка официально признана в России. До этого по международным стандартам ее именовали финским шпицем.
Как отмечают в пресс-службе администрации Республики Карелия, финский шпиц и карельская лайка – это две разные породы собак. Они очень похожи и зачастую различить их может только специалист. Лайка – охотничья собака, а шпиц – более декоративная. Характерными для карельской лайки являются ярко-рыжий окрас шерсти, высокая физическая активность и выносливость.
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