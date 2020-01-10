Пятница, 10 Январь, 21:51

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,26
€ 68,05
Обь
16см +5



Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение украинского самолета в ИранеНовый год-2020Итоги года-2019
Новости

Никто не считал погибших. Депутат сравнил пожары в Австралии и Сибири

, ИА "Амител"
Иван Серебряков привел австралийцев в пример, как нужно действовать

Депутат Заксобрания Красноярского края Иван Серебряков на фоне борьбы с масштабными лесными пожарами в Австралии обратил внимание, что масштаб бедствия летом 2019 года в Сибири был приблизительно таким же. Его слова приводит издание "Красноярские новости".

"Стихия нанесла огромный урон природе, животному миру – на репортажи об этом невозможно смотреть без содрогания и слез, — заявил Серебряков. — И посмотрите, какая пропасть в мировоззрении там, за границей и у нас. В Австралии, да и вообще в мире ни у кого не повернулся язык сказать, что тушить лес с коалами экономически не выгодно, нецелесообразно".

Он уточнил, что численность погибших при пожарах в Красноярском крае животных никто из чиновников даже не подсчитывал. Более того, масштабное тушения лесов, где массово гибли животные, оттягивали до тех пор, пока люди не начали организовывать акции протеста.

"И пока люди не вышли на улицы, пока не начались многотысячные митинги, было впечатление, что власти нет ни до кого дела, — констатировал народный избранник. — Уничтожен не только лес, вместе с миллионами гектаров тайги погибли животные – и это, как и в Австралии, миллионы живых существ, в том числе краснокнижные".

Он призвал власти относиться серьезнее к экологическим проблемам.

Напомним, сибирские леса горели летом 2019 года. Сильнее всего пострадали от стихии Иркутская область, Красноярский край, Хакасия и Якутия. Площадь горения достигала до 2 млн гектаров.

Из-за дыма от пожаров в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях из-за загрязнения воздуха объявляли режим "черного неба". Сотни тысяч россиян подписали петицию с требованием ввести режим ЧС.

Видеообращения по поводу пожаров в Сибири к федеральным властям записали многие знаменитости. В их числе рэпер Баста и спортсмен Иван Чишкала. А лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров  посвятил стих сложившейся лесопожарной ситуации.

В более резкой форме высказался новосибирский тележурналист Николай Сальников. Он опубликовал видеоролик, в котором усомнился в здравом рассудке людей, принявших решение не тушить красноярские и иркутские лесные пожары, так как это экономически невыгодно.

В Новосибирске и Барнауле прошли одиночные пикеты. Население выражало недовольство дымкой и запахом гари, требуя объявить режим ЧС.

В результате режим ЧС объявили и по указанию президента Владимира Путина привлекли к борьбе с пламенем силы и средства Минобороны.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.01.2020 21:24
Botanik

Вот уж с кого не нужно брать пример, так это с австралийцев, у которых за полгода спокойно выгорело всё ранее зеленое восточное побережье.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
21:18
Никто не считал погибших. Депутат сравнил пожары в Австралии и Сибири 1
20:39
Руки, уши, языки. Сибирячка пожаловалась на игрушки в детской больнице 0
19:55
Цукерберг рассказал о планах изменить мир к 2030 году 0
19:13
Завкафедрой алтайского вуза отправили в колонию за взятки 0
18:48
Житель Алтайского края снял виртуальную квартиру в Шерегеше 1
18:21
Россияне стали экономить на одежде 4
17:59
Пресс-секретарь АлтГУ предложил противникам застройки сквера "не глядеть в наполеоны" 7
17:42
"Малину" в Барнауле продают почти за полмиллиарда 7
16:47
Многодетной матери смягчили наказание за гибель младенца на Алтае 1
16:32
Первое лунное затмение 2020 года: когда смотреть и что в нем особенного
В ночь с 10 на 11 января россияне увидят глубокое полутеневое лунное затмение
16:21
Пассажирский вертолет экстренно сел в Сибири. На борту находились 12 детей 2
16:05
Когда отмечать Крещение в 2020 году и почему в этот день купаются в проруби 0
15:51
Алтайские родители назвали сына в честь персонажа "Бригады" 16
15:35
Строящийся в Барнауле небоскреб "укоротили" на четыре этажа 2
15:16
А была ли смерть? Женщина ожила на собственных похоронах 0
15:01
Ешь, молись, иди: барнаульские казаки прошли 180 км крестным ходом по рекам Алтая 10
14:52
Имущество алтайского депутата Попова заинтересовало прокуратуру и суд 9
14:43
Страшные цифры. Более 170 детей пострадали в ДТП в Барнауле за 2019 год 6
14:26
Ждать ли в Алтайском крае крещенских морозов? 0
14:09
Роскомнадзор раскритиковал Чуйский тракт за покрытие 6
13:40
Танки едут на Госдуму. Один из создателей World of Tanks собрался идти в политику 12
13:20
Еще один крупный торговый центр может появиться в Барнауле 32
13:11
"Заячьи тропы": общественники раскритиковали работу мэрии Барнаула из-за уборки снега 28
13:01
Душанбе. Стамбул. Баку. Для бизнеса Алтайского края расширяют границы экспорта 0
12:48
Главная елка, снежный дрифт и сказочные концерты. Куда сходить в Барнауле в выходные 0
12:39
Плюс два. Долларовых миллиардеров в России стало больше 19
12:15
Чемпионат мира по рафтингу в 2023 году впервые может пройти на Алтае 5
12:10
В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии на трассе Барнаул – Бийск 1
11:54
Неработающие пенсионеры Алтайского края стали получать повышенные выплаты 11
11:43
Отец сказал – отец сделал. Тимати проиграл спор дочери и сбрил бороду 12
11:30
Apple подтвердила, что сканирует все фотографии пользователей iCloud 7
11:18
Хоккеисты "Динамо-Алтай" начали 2020-й год с победы 1
11:04
"Черный лебедь" экономики. Финансист Поломошнов о том, что ждет рубль и доллар в 2020 2
10:50
Отключение светофоров спровоцировало серьезную пробку на перекрестке в Барнауле 14
10:37
Очевидцы: человек погиб в результате ДТП на трассе Барнаул – Бийск 1
10:24
Будем ли отдыхать на старый Новый год? 3
10:21
Самолет Москва – Барнаул экстренно приземлился в аэропорту Сыктывкара 19
10:12
Ребенок на Алтае едва не погиб в снежном тоннеле 2
09:55
Парламент Абхазии попросил президента уйти в отставку 2
09:40
Канада располагает информацией о том, что украинский самолет в Иране могли сбить 4
09:20
Леонардо Ди Каприо спас человека, выпавшего за борт корабля в Карибском море 1
08:55
Россиянка забыла про лотерейный билет с выигрышем в миллиард 20
08:24
Конгресс проголосовал за запрет на войну с Ираном для Трампа 0
08:07
На магазине "Под шпилем" в Барнауле повесили объявление о платном входе 13
07:55
Джеймс Бонд, супергерои, "Дюна" и новый Нолан: главные фильмы 2020 года 2
07:36
СМИ: Boeing 737 в Иране сбили по ошибке 55
07:13
В Алтайском крае 10 января ожидаются морозы до -28°C 3
07:01
Ремонт путепровода за миллиард в Барнауле могут отложить из-за закрытия старого моста 15
06:46
Долой диеты, или Как похудеть после новогодних праздников. Советы эксперта 0
06:33
Стоп-кадр. Выставка авангардного искусства в барнаульском переходе 1
06:15
Где в мире жить хорошо. Названы лучшие города планеты 3
06:01
Гаджеты, трудовые книжки и тесты на права: самые важные законы 2020 года. Инфографика 1
23:50
Нефтеперерабатывающий завод горит в Ухте 4

© ИА «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.