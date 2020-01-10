Никто не считал погибших. Депутат сравнил пожары в Австралии и Сибири

Депутат Заксобрания Красноярского края Иван Серебряков на фоне борьбы с масштабными лесными пожарами в Австралии обратил внимание, что масштаб бедствия летом 2019 года в Сибири был приблизительно таким же. Его слова приводит издание "Красноярские новости".
"Стихия нанесла огромный урон природе, животному миру – на репортажи об этом невозможно смотреть без содрогания и слез, — заявил Серебряков. — И посмотрите, какая пропасть в мировоззрении там, за границей и у нас. В Австралии, да и вообще в мире ни у кого не повернулся язык сказать, что тушить лес с коалами экономически не выгодно, нецелесообразно".
Он уточнил, что численность погибших при пожарах в Красноярском крае животных никто из чиновников даже не подсчитывал. Более того, масштабное тушения лесов, где массово гибли животные, оттягивали до тех пор, пока люди не начали организовывать акции протеста.
"И пока люди не вышли на улицы, пока не начались многотысячные митинги, было впечатление, что власти нет ни до кого дела, — констатировал народный избранник. — Уничтожен не только лес, вместе с миллионами гектаров тайги погибли животные – и это, как и в Австралии, миллионы живых существ, в том числе краснокнижные".
Он призвал власти относиться серьезнее к экологическим проблемам.
Напомним, сибирские леса горели летом 2019 года. Сильнее всего пострадали от стихии Иркутская область, Красноярский край, Хакасия и Якутия. Площадь горения достигала до 2 млн гектаров.
Из-за дыма от пожаров в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях из-за загрязнения воздуха объявляли режим "черного неба". Сотни тысяч россиян подписали петицию с требованием ввести режим ЧС.
Видеообращения по поводу пожаров в Сибири к федеральным властям записали многие знаменитости. В их числе рэпер Баста и спортсмен Иван Чишкала. А лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стих сложившейся лесопожарной ситуации.
В более резкой форме высказался новосибирский тележурналист Николай Сальников. Он опубликовал видеоролик, в котором усомнился в здравом рассудке людей, принявших решение не тушить красноярские и иркутские лесные пожары, так как это экономически невыгодно.
В Новосибирске и Барнауле прошли одиночные пикеты. Население выражало недовольство дымкой и запахом гари, требуя объявить режим ЧС.
В результате режим ЧС объявили и по указанию президента Владимира Путина привлекли к борьбе с пламенем силы и средства Минобороны.
Комментарии
Вот уж с кого не нужно брать пример, так это с австралийцев, у которых за полгода спокойно выгорело всё ранее зеленое восточное побережье.