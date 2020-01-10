Передачи "Смехопанорама" и "Сам себе режиссер" прекратили выпускать

Телеканал "Россия 1" прекратил выпускать передачи "Смехопанорама" и "Утренняя почта", сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Почти одновременно с этим бессменный ведущий программы "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков объявил о том, что канал больше не будет снимать его передачу, которой в январе исполнилось 28 лет.
"Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, я понимаю это решение, – написал на своей странице в Instagram Лысенков. – Как человеку – мне трудно это принять. Но я вынужден с этим согласиться".
Некоторые комментаторы признались, что передача была их любимой с детства. Другие заявили, что даже не догадывались о том, что ее до сих пор показывают.
Последние выпуски передач показали в декабре. "Сам себе режиссер" вышел в эфир 22 числа, а "Смехопанорама" и "Утренняя почта" – 29 декабря.
Данные Mediascope свидетельствуют о том, что эти передачи в последний год большим успехом не пользовались. Наиболее рейтинговый выпуск "Утренней почты" в 2019 году посмотрели 1,4% телезрителей, "Смехопанорамы" – 1,08%, а "Сам себе режиссер" – 0,5%.
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