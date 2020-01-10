Бийчанка нарвалась на аферистов при покупке щенка шпица

46-летняя жительница Бийска обратилась в полицию и сообщила, что неизвестный похитил у нее деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Она рассказала, что нашла в интернете объявление о продаже щенка породы шпиц. Горожанка связалась с владельцем собаки по номеру телефона, указанному на сайте.
Продавец обещал доставить щенка после внесения предоплаты. Бийчанка выполнила свою часть договоренности.
Затем потерпевшая стала звонить на телефон "лже-продавца", но абонент был уже недоступен. Только тогда она поняла, что стала жертвой мошенников.
Правоохранители рекомендуют жителям Алтайского края соблюдать осторожность при совершении дистанционных сделок. В частности, не стоит вносить предоплату, пока продавец не предоставит гарантию доставки товара.
Комментарии