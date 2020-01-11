Потепление до -3°C ждет Алтайский край на выходных

В ближайшие дни в Алтайском крае ожидается потепление, сообщает региональный Гидрометцентр.
В субботу, 11 января, будет пасмурно при порывах ветра до 12 м/с. В отдельных районах пройдет небольшой снег. На дорогах прогнозируют гололедицу. В светлое время суток температура воздуха может колебаться от -14°C до -19°C (в южных районах – от -8°C), ночью – от -14°C до -25°C.
В Барнауле: днем – от -14°C до -16°C, ночью – от -20°C до -22°C. Преимущественно без осадков. Местами гололед. Ветер юго-восточный, 5-7 м/с.
В воскресенье, 12 января, в Алтайском крае потеплеет. В светлое время суток столбик термометра покажет от -8°C до -13°C (в предгорьях – от -3°C), в темное – от -10°C до -15°C (в северной части региона – до -20°C). Скорость ветра временами может достигать 12 м/с. Ожидаются гололедные явления и небольшие осадки в виде снега.
В Барнауле днем температура составит от -11°C до -13°C, ночью – от -13°C до -15°C. На большей части территории осадков не будет. Ветер южный, 2-7 м/с.
Комментарии