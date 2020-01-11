В Италии белорус попытался убить украинца в пылу спора о Сталине

59-летний белорусский дальнобойщик задержан итальянскими полицейскими после нанесения опасной для жизни травмы гостю страны из Украины.
Как сообщает издание il Cittadino, гнев мужчины возник во время спора о политике и истории. В частности, белорус и украинец не сошлись во взглядах на политику своих стран и личность советского лидера Иосифа Сталина.
Житель Белоруссии не совладал с нервами и схватил металлический прут, после чего набросился на 47-летнего оппонента, нанеся сильный удар по голове.
Уроженца Украины госпитализировали в тяжелом состоянии. Его обидчик за свой поступок ответит перед судом. Ему вменяют покушение на убийство.
Комментарии
59-летний белорусский дальнобойщик
Может у него деда бандеровцы убили, вот крыша и поехала
Белорусы с хохлами чуть было третью мировую не развязали
Еще не вечер
А мы за кого воевать пойдём ?
За Хохлов или бульбашей ?
Думаю мы не будем встревать между украинцами и белорусами, но в душе каждый будет за того, кто ему больше нравится
09:59
гость
Думаю мы не будем встревать между
Рамзан Ахматыч проклял Джугашшвили. Есть желающие оспорить?