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В Италии белорус попытался убить украинца в пылу спора о Сталине

, ИА "Амител"
Дальнобойщик из постсоветской республики ударил по голове оппонента металлическим прутом
Иосиф Сталин / Фото: из архива

Иосиф Сталин / Фото: из архива

59-летний белорусский дальнобойщик задержан итальянскими полицейскими после нанесения опасной для жизни травмы гостю страны из Украины.

Как сообщает издание il Cittadino, гнев мужчины возник во время спора о политике и истории. В частности, белорус и украинец не сошлись во взглядах на политику своих стран и личность советского лидера Иосифа Сталина.

Житель Белоруссии не совладал с нервами и схватил металлический прут, после чего набросился на 47-летнего оппонента, нанеся сильный удар по голове.

Уроженца Украины госпитализировали в тяжелом состоянии. Его обидчик за свой поступок ответит перед судом. Ему вменяют покушение на убийство.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.01.2020 08:16
гость

59-летний белорусский дальнобойщик

Может у него деда бандеровцы убили, вот крыша и поехала

11.01.2020 08:22
- гость -

Белорусы с хохлами чуть было третью мировую не развязали

11.01.2020 08:23
гость

Еще не вечер

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