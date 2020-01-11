Житель Горно-Алтайска избил мать-инвалида и угрожал убить ее

Полицейские задержали 43-летнего жителя Горно-Алтайска по обвинению в угрозе убийства пожилой матери, сообщает МВД по Республике Алтай.
Правоохранители выяснили, что конфликт с сыном у старушки, прикованной к инвалидному креслу, начался с упреков в том, что мужчина нигде не работает и слишком часто выпивает.
Пьяный сын разозлился и принялся избивать хозяйку квартиры. От удара по лицу она упала с инвалидного кресла. Горожанин поднял ее и снова ударил. Потом последовали несколько ударов ногами по лежачей на полу женщине и угрозы убийством.
Когда сын успокоился и ушел в другую комнату, она позвонила дочери и рассказала о случившемся. Та незамедлительно вызвала полицию.
Медицинский осмотр показал, что травмы, полученные старушкой, поверхностные и не несут риска для здоровья.
Гражданину предъявили обвинение в угрозе убийством. Санкции уголовной статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.
Комментарии
И с такими пассажирами мы на пороге третьей мировой...
Медицинский осмотр показал, что травмы, полученные старушкой, поверхностные и не несут риска для здоровья.
Ну, согласитесь, это ни в какое сравнение не идет с той зверушкой во вчерашней новости, которой скостили срок за то, что она в порыве ярости бросила 4 месячного реьенка в кроватку так, что у него череп треснул...