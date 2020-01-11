Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефтепродуктов, сообщает пресс-служба администрации главы государства. Ставка установлена в размере 50% от прибыли.
Соответствующее решение аргументировано тем, что необходим резерв на случай возникновения аварий на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с транспортировкой нефти.
Под действие закона попали в том числе и компании, которые занимаются транзитом российской нефти через магистральные трубопроводы.
Напомним, весной Лукашенко был возмущен ситуацией с некачественной нефтью, которая попала в нефтепровод. В "Транснефти" признали повышенное содержание хлоридов в сырье и заявили о принятии мер для скорейшего решения проблемы.
Транзит в Европу был приостановлен 24 апреля 2019 года. Позже стало известно, что источник загрязнения – на участке Самара – Унеча. Было возбуждено уголовное дело. С 2 мая по "Дружбе" снова поставляется качественная нефть.
Лукашенко оценил ущерб от некачественной нефти в несколько сотен миллионов долларов. Однако российская сторона посчитала такие запросы чрезвычайно завышенными и согласилась выплатить только 20 млн долларов, что вызвало недовольство белорусского лидера.
Комментарии
российская сторона посчитала такие запросы чрезвычайно завышенными и согласилась выплатить только 20 млн долларов, что вызвало недовольство белорусского лидера
Ему надо обратиться в европейский арбитражный суд, там и ему и 20 млрд присудить могут
Молодец Батька! Недрососы только такой язык и понимают...