Депутаты рассмотрят предложение вернуть прямые выборы мэра Горно-Алтайска

Избирком Республики Алтай 9 января направил в Госсбрание ходатайство регионального отделения партии "Яблока" о проведении референдума по вопросу возвращения прямых выборов мэра Горно-Алтайска. Об этом сообщает местный информационно-аналитический еженедельник "Листок".
Теперь, в соответствии с законодательством, депутаты республиканского парламента обязаны вынести постановление о законности или незаконности назначения республиканского референдума по этому вопросу.
Примечательно, что тот же самый законопроект депутат от партии КПРФ Мария Демина внесла в Госсобрание традиционным путем.
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