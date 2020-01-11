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Новости

Блогер, собравшая миллион для мальчика с Алтая, ответила критикам

, ИА "Амител"
Женщина пожаловалась, что ее обвиняют в помощи "не тем, кто нуждается"
Наталья Мишина / Фото: instagram.com/beautiful.mom

Наталья Мишина / Фото: instagram.com/beautiful.mom

Блогер Наталья Мишина, собравшая для оплатившего ей проезд ребенка свыше миллиона рублей, рассказала об обрушившейся на нее критике за этот поступок, сообщает РИА Новости.

"Мне больно все это читать. Людям не нравится, что я подарила чудо мальчику, а не "действительно нуждающимся", — пожаловалась женщина.

Она призвала критиков не судить кто достоин чуда, а кто не достоин и не указывать ей, "как правильно творить чудеса".

По словам Мишиной, ей также стали поступать сообщения с обвинениями в том, что она использовала ситуацию, чтобы привлечь к себе внимание СМИ.

Напомним, случай произошел в Камне-на-Оби, когда блогер с маленьким сыном отправились в поездку на автобусе. Совершенно незнакомый мальчик, видя, что женщине трудно одновременно держать ребенка и доставать кошелек, без лишних слов оплатил им проезд. Познакомившись с его семьей, Мишина захотела помочь и объявила сбор средств.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.01.2020 10:13
- гость -

Женщина пожаловалась, что ее обвиняют в помощи "не тем, кто нуждается"

Просто плюнь на них.

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