Блогер, собравшая миллион для мальчика с Алтая, ответила критикам

Блогер Наталья Мишина, собравшая для оплатившего ей проезд ребенка свыше миллиона рублей, рассказала об обрушившейся на нее критике за этот поступок, сообщает РИА Новости.
"Мне больно все это читать. Людям не нравится, что я подарила чудо мальчику, а не "действительно нуждающимся", — пожаловалась женщина.
Она призвала критиков не судить, кто достоин чуда, а кто не достоин, и не указывать ей, "как правильно творить чудеса".
По словам Мишиной, ей также стали поступать сообщения с обвинениями в том, что она использовала ситуацию, чтобы привлечь к себе внимание СМИ.
Напомним, случай произошел в Камне-на-Оби, когда блогер с маленьким сыном отправились в поездку на автобусе. Совершенно незнакомый мальчик, видя, что женщине трудно одновременно держать ребенка и доставать кошелек, без лишних слов оплатил им проезд. Познакомившись с его семьей, Мишина захотела помочь и объявила сбор средств.
Комментарии
Женщина пожаловалась, что ее обвиняют в помощи "не тем, кто нуждается"
Просто плюнь на них.
Скажите честно,кто из комментаторов оплатил бы проезд нуждающимся.Только честно. НИКТО не заставлял пересылать деньги мальчику, никто! При чём здесь блогер? Люди знали,кому высылают,как живут мальчик и его мама. Значит,в наше непростое время эта история чем-то задела души людей. Это новогоднее чудо!
Люди, которые направляли деньги, сделали это потому, что хотели сделать добро именно этому мальчику за его поступок. Это их выбор, а блогер просто осветила ситуацию и обвиняют ее в чем то просто глупцы, на которых не стоит обращать внимание.
Этот случай свидетельствует о силе блогеров. Ни на каком производстве мальчик не заработал бы за неделю миллион, теперь он вырастет и станет блогером, чтобы помогать нуждающимся. Врач тоже может помогать нуждающимся, но миллион для нуждающегося лучше
Чепушилы негодуют, а какое ваше чепушильное дело? Завтра я объявлю сбор средств на помощь Ксении Собчак и кто то пришлет деньги, а я перешлю их Ксении Общак. И мне чепушилы будут говорить, что я неправильно распорядился добровольными пожертвованиями? Засуньте свой нос чепушилы в другое место, напишите письмо путину, упадите в ноги медведеву, или хотя бы франку, может он вам снег почистит.
Странно,почему обрушились на блогера с обвинениями? У нас в России некому вылить претензии?
У нас есть,к кому обращаться и высказывать.В России растет количество долларовых миллионеров и миллиардеров. К середине 2019 года их число составило 246 тысяч и 110 человек соответственно.Заметьте,долларовых!
рассадник сирых, убогих, гниловатых и ссыковатых людишек.
о чем говорить если когда из автобуса высаживают ребенка на мороз эти прямоходячие пейзажи в окно изучают.
И ещё называют телевизор зомбоящиком. Ну ладно когда "незомбированные" сетевые хомяки с умным видм следят что жрёт, надевает, читает какой-нибудь блогер. Так ведь ещё и бабло, вишь, переводят.В очередной раз убеждаюсь, что отождествлять мнение сети с общественным мнением. Ну не самые адекватные люди проводят время в паутине.
10:43
- гость -
Скажите честно,кто из комментаторов оплатил бы проезд нуждающимся.
Я. Запросто. Добавлял "щенку" на мороженку, когда он стоял передо мной на кассе и рыскал в своих дырявых карманах в пуховике (у меня кстати тоже дырявые карманы) и затягивал очередь. В автобусе докидывал 10-15 рублей, что бы не начинался вселенский скандал и что бы не мешали мне спать на стекле(окне). 10-20 рублей на проезд\мороженку это не те деньги, что бы слушать скандал или наблюдать жевание соплей на кассе. Я не богат и не жаден.
11.01.2020 11:01
- гость -
Когда мы помогаем другим, мы помогаем сами себе.
Вера в лучшие качества людей обычно заставляет их проявлять свои лучшие качества.
Может всё намного проще, вопли зависти?
Спасибо Наталье, что находит время показать добрых людей, которым тоже нужна помощь.
Есть и к этой новости высказавшиеся, что здесь всё - "гниль". Убогость или болезнь.
А на страничке местного ТК Россия больше просмотров у новости про Ласку.
И смотрят, и помогают.
Спасибо Добрым людям
Люди, направлявшие деньги остались не известны, а эта дамочка опять хайпнула.
Зашел в ее блог, пишет про какашки, про писялки. Талант прям.
11:10
Я помогал бескорыстно и без надежды на взаимность. Помогут - хорошо, не помогут - ну и ладно.
11:10
- гость -
Вера в лучшие качества людей обычно заставляет их проявлять свои лучшие качества.
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Нет, я помогая мелочугой, не заморачивался какой либо верой и прочими высшими материями - нет у него или неё - на. Тут всё просто, мне хватает простого спасибо, а большего я и не жду.
11:39
- гость -
Ну может и хайпанула, но мальчонка получил миллион? Фиг с ней, а пацан может комнату себе купит.