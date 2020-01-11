Россию обязали выплатить $82,1 млн компенсации за Крым

Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции России на решение арбитражного суда Женевы о компенсации 12 украинским компаниям, утратившим активы в Крыму после воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
Убытки предприятий оценили в общей сложности в 82,1 млн долларов, причем более половины из них приходятся на газо- и нефтедобывающую компанию "Укрнафта".
Россию обязали выплатить ей 44,4 млн долларов. Помимо стоимости утерянного имущества, РФ должна выплатить арбитражные расходы, а также проценты, которые начисляются с апреля 2014 года.
Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Украина, а также поддержавшие ее страны Евросоюза и США не признают его результаты и считают, что Россия аннексировала полуостров.
Комментарии
$82,1 млн компенсации за Крым
Ну за Крым это не дорого. Украинского имущества наверное получили больше
10:41
гость
Ну за Крым это не дорого. Украинского имущества наверное получили больше
Ну, в статье речь за судившиеся конторы. Справедливо.
хазин, киселев, соловьев,скобеева, я знаюэтихребятсатановский, федоров и проханов - пусть скинутся.
Хорошо так жить в женеве и получать денюжку за суды и проценты от тех,кто не в женеве живёт.
Кто получил имущество, тот и должен скинуться
Ждём когда населению РФ от "любимого" государства компенсация за крым будет.
Кто за Крымнаш пусть и скидываются
А санкции,которые вредят экономике и теряется упущенная прибыль тоже принимаются через суд ?
Это только начало, прецедент есть, другие потянутся...
А когда от России отхватили Крым и передали Украине - за это компенсации с Украины последуют?
12:01
про
А когда от России отхватили Крым
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Вы желаете судиться с развалившейся страной СССР? Или хотите подать иск на страну правопреемницу СССР?
Вы точно сегодня трезвый в своих желаниях?
Вы точно сегодня трезвый в своих желаниях?
Не суди о людях по себе.
Российская Федерация — Россия, в частности, относится к современным государствам-продолжателям. Будучи продолжателем территориальных и имущественных прав РСФСР, она одновременно является продолжателем Советского Союза в рамках выполнения обязательств по заключённым ранее двусторонним и многосторонним договорам СССР.
"убытки украинских компаний»
Приватизировали советские предприятия, которые принадлежали России, а теперь компенсацию требуют, что говорить – хохлы.
Обязать-то швейцарцы обязали,а дальше посмотрим )
Приватизировали советские предприятия, которые принадлежали России, а теперь компенсацию требуют, что говорить – хохлы.
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Вы больной человек.
12:25 - гость - "Вы больной человек."
Крым принадлежал России, там были построены советские предприятия, вдруг Крым стал украинским. (Вот с какой радости он стал украинским?).
Если Крым был российским, то и предприятия тоже российские. Затем их переписали на украину, где компенсация России? Эти советские предприятия приватизировали украинцы и теперь с России требуют компенсацию. Что говорить - хохлы.
зарубежных членов юкоса тоже как-то порадовали насчёт миллиардов от продажи российской нефти...получили на лопате известной коричневой субстанции
«Где прошел хохол, там еврею делать нечего»
12:34
- гость -
Крым принадлежал России, там были построены советские предприятия, вдруг Крым стал украинским. (Вот с какой радости он стал украинским?).
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Ладно. Никакие другие территории и предприятия не желаете отжать у других 14(15) бывших союзных республик?
Жду ответа, как соловей лета.
12:42 - гость -
Отжали от России Крым вы - хохлы и требуете еще компенсацию.Читайте сообщение амик.
Обязать-то швейцарцы обязали,а дальше посмотрим )
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заплатят как миленькие и будут еще долго и долго платить по будущим искам, газпром вон тоже брыкался а в итоге заплатил, тут будет то же самое!
12:49- гость - " бывших союзных республик?"
А что они тоже отжали от России территорию как хохлы Крым? А потом Россия вернула эти территории домой? Есть такие бывшие союзные республики?
Жду ответа, как соловей лета.
Русофобы сейчас контролируют ситуацию, захотят и за Курилы Японии заставят выплатить и за Калиниград Германии за 75 лет с процентами
Это еще он не наглели, потом могут и 82 миллиарда присудить, а лет через 100, когда проценты набегут, и 82 триллиона