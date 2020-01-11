Космонавты пообщались с алтайскими школьниками

Герои России космонавты-испытатели Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, а также конструктор ракетной техники Владимир Болысов 10 января пообщались со школьниками Косихинского района, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В качестве площадки для встречи выбрали Алтайский государственный мемориальный музей Германа Титова.
Сначала юным посетителям показали документальный фильм про космонавтов, а затем дали возможность пообщаться с ними в непринужденной обстановке. Дети сфотографировались с космонавтами и взяли у них автограф.
Антон Шкаплеров стал 111 космонавтом России. На его счету три многодневных орбитальных экспедиций общей продолжительностью свыше 533 суток. Олег Артемьев стал 118 россиянином, отправившимся в космос. На его счету два космических полета. Владимир Болысов – автор целого ряда изобретений и научных трудов в области проектирования и отработки систем и агрегатов ракетной и ракетно-космической техники.
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