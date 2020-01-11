Актриса Екатерина Ковальчук купила платье в Барнауле

Звезда сериала "Крепостная" Екатерина Ковальчук приобрела платье в Барнауле, сообщил в своем аккаунте в Instagram один из магазинов краевой столицы.
Актриса выбрала точку продажи товаров в этническом стиле. Восточный наряд прекрасно подошел к фигуре российский артистки, подчеркивают в магазине.
"Катерина и в жизни такая же хрупкая и милая, как и её героиня", — признались сотрудники магазина.
Премьера сериала "Крепостная" на телеканале "Россия 1" состоялась 6 января. Екатерина Ковальчук сыграла в нем главную роль – крепостную Катерину Вербицкую.
Комментарии
Известная звезда?????
Известная совсем другая - Ковальчук Анна. Эту не знаю.
А за трусами пожалте к нам, в Новоалтайск. Подешевше подберём, покрасивше.