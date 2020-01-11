Власти Ирана признали, что украинский Boeing сбили по ошибке

Власти Ирана официально подтвердили, что пассажирский самолет Boeing "Международных авиалиний Украины" под Тегераном сбили ракетой, сообщает Associated Press.
Это произошло из-за "человеческой ошибки", которую допустили "во время кризиса из-за авантюризма США", заявил руководитель Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Он выразил соболезнования близким погибших и принес им извинения от иранского государства.
Ранее сразу несколько американских СМИ опубликовали свидетельства в пользу версии о том, что Boeing 737 разбился в результате попадания ракеты. Представители Ирана изначально опровергали их доводы.
Напомним, крушение произошло утром 8 января. Самолет упал почти сразу после взлета в столице Ирана. На его борту находились 167 пассажиров и 13 членов экипажа. Никто из них не выжил.
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