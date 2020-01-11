Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных телефонов

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, как нужно пользоваться мобильным телефоном, чтобы минимизировать вред для здоровья, сообщает РИА "Новости".
Говорить по телефону можно не более двух минут, а между звонками нужно делать 15-минутные перерывы. Безопаснее общаться сообщениями, чем держать трубку постоянно возле уха.
Аппарат должен находиться на расстоянии от головы, а держать его нужно за нижнюю часть вертикально. Тем, кто носит очки с металлической оправой, рекомендуют снимать их на время разговора, поскольку металл может увеличить импульс электромагнитных волн.
Не рекомендуется оставлять телефоны у подушки во время сна.
Комментарии
Она говорит посмотри на себя веслоухая обезьяна, а тот говорит клоун какое отношение ты имеешь к выйгрышу.