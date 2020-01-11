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Украина ждет полного признания вины за сбитый самолет от Ирана

, ИА "Амител"
Президент страны высказался о сложившейся ситуации
Фото: mash

Фото: mash

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство ожидает от Ирана полного признания вины, извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый самолет, сообщают "РИА Новости".

"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину... Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений к готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее Иран признал, что воздушное судно было сбито ракетой по неосторожности. На борту находились 167 человек и 13 членов экипажа. Все люди погибли. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.01.2020 15:04
гость

привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим канала

Все это будет, если не будет войны. С выплатами компенсаций будет трудно, иранцы под санкциями, но постепенно выплатят, если не будет войны. Да и не всех виновных можно привлечь, того, кто развязал войну, не привлечешь

11.01.2020 15:12
- гость -

Нужно быть достаточно мужественными, чтобы признаться в преступлении, нам это не грозит...

11.01.2020 15:13
- гость -

"Все это будет, если не будет войны."
-----
Ты кто? Аятолла? Тебя не спрашивают. И хватит блажить про войну. Никто воевать и не собирался.

11.01.2020 15:16
гость

11.01.2020 15:13
- гость -
"Ты кто? Аятолла? Тебя не спрашивают. И хватит блажить про войну. Никто воевать и не собирался"
-----
Ты кто? Пропиндос? Кто тебя будет спрашивать? Хватит себя утешать. Собираешься ты воевать или нет, тебя никто спрашивать не будет

11.01.2020 15:17
Неплохая мина

2001

11.01.2020 15:17
гость

Это не грозит тому, кто не совершает преступления, а преступнику мужество не поможет

11.01.2020 15:18
гость

В 2001 году это не грозило Украине

11.01.2020 15:28
- гость -

Сначала Боинг MH17, потом ИЛ-20, теперь Боинг..да когда же они научатся стрелять или ещё лучше - не стрелять из самого лучшего в мире оружия? Когда закончатся эти атаки?

11.01.2020 15:29
- гость -

15:18
гость
В 2001 году это не грозило Украине
-------
Вы считаете, что поделом Украине? Вы моральный урод?

11.01.2020 15:31
гость


11.01.2020 15:29
- гость -
Вы считаете, что поделом Украине? Вы моральный урод?
-------
Если вы считаете, что поделом России, вы - русофобская тварь

11.01.2020 15:40
- гость -

15:31
гость
Если вы считаете, что поделом России, вы - русофобская тварь
-------------------------------------------------------------------
При чём тут Россия? Вы русский?

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