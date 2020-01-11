Украина ждет полного признания вины за сбитый самолет от Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство ожидает от Ирана полного признания вины, извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый самолет, сообщают "РИА Новости".
"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину... Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений к готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", — написал он на своей странице в Facebook.
Ранее Иран признал, что воздушное судно было сбито ракетой по неосторожности. На борту находились 167 человек и 13 членов экипажа. Все люди погибли.
Комментарии
привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим канала
Все это будет, если не будет войны. С выплатами компенсаций будет трудно, иранцы под санкциями, но постепенно выплатят, если не будет войны. Да и не всех виновных можно привлечь, того, кто развязал войну, не привлечешь
Нужно быть достаточно мужественными, чтобы признаться в преступлении, нам это не грозит...
"Все это будет, если не будет войны."
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Ты кто? Аятолла? Тебя не спрашивают. И хватит блажить про войну. Никто воевать и не собирался.
11.01.2020 15:13
- гость -
"Ты кто? Аятолла? Тебя не спрашивают. И хватит блажить про войну. Никто воевать и не собирался"
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Ты кто? Пропиндос? Кто тебя будет спрашивать? Хватит себя утешать. Собираешься ты воевать или нет, тебя никто спрашивать не будет
2001
Это не грозит тому, кто не совершает преступления, а преступнику мужество не поможет
В 2001 году это не грозило Украине
Сначала Боинг MH17, потом ИЛ-20, теперь Боинг..да когда же они научатся стрелять или ещё лучше - не стрелять из самого лучшего в мире оружия? Когда закончатся эти атаки?