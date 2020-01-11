СМИ продолжают высчитывать стоимость рождественского кардигана Путина

Кардиган, в котором Владимир Путин пришел на рождественскую службу в Санкт-Петербурге, продолжают обсуждать в СМИ и соцсетях. На этот раз стоимость вещи высчитала "Лента".
По данным издания, свитер изготовлен брендом Loro Piana. Он входит в зимнюю коллекцию 2017 года, цена подобного предмета гардероба составляет около 3 тысяч евро (204 тысячи рублей).
Споры о президентской вещи разгорелись в Сети сразу после размещения первых фотографий. Самая популярная версия – президент носит свитер марки Svevo за 92 тысячи рублей. Но некоторые пользователи находят и более дешевые похожие варианты стоимостью от 2 до 3 тысяч рублей.
Комментарии
Ну то, что сидящие в сети, незомбированные телевидением, а наоборот высоколобые, хомяки, убивают время на переливание дерьма и желчи из пустого в порожнее, понятно давно. Но о СМИ разговор другой. Если этим "средствам" больше нечего обсуждать, кроме стоимости одежды Президента, то они не "массовой информации". Тогда статус должны носить "средства по выкапыванию и выплёскиванию дерьма". И цвет дожен быть даже не жёлтый.
И что? У Президента з/п 750тр, может себе позволить...)
Президент такой страны как Россия может себе позволить одеваться так как считает нужным. Однако, должен иногда демонстрировать и отечественную продукцию!!!!
Разве дело в тряпках?
Кардиган не дорогой но теплый
15:39
- гость -
Вы очень подходите под определённый вами же цвет.
16:05
- гость -
Президент такой страны как Россия может себе позволить одеваться так как считает нужным. Однако, должен иногда демонстрировать и отечественную продукцию!!!!
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Ну как бы, вы и есть отечественная продукция.