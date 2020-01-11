Пьяный мужчина ножом порезал несколько автомобилей в Барнауле

Неизвестный ночью 26 декабря испортил несколько автомобилей, припаркованных по улице Никитина в Барнауле. Хулиган попал на записи камер видеонаблюдения.
Сначала нетрезвый мужчина долго пытался перейти дорогу, а после этого решил испортить чужое имущество. По предварительным данным, от его рук пострадало три автомобиля, один из которых он порезал ножом. Сумма нанесенного ущерба составила от 13 до 20 тысяч рублей.
Владельцы машин подали заявление в полицию и разместили видеозаписи в сообществе "Инцидент Барнаул".
Горожан просят помочь в поисках вредителя.
Комментарии
Сильно бухой. Получается сигналка на порез ножом не срабатыает
Хорошо полицаи пристроилась
Через АМИК преступников ловят