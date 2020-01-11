Врачи рассказали, как распознать рак желудка на ранних стадиях

Рак желудка, как и многие другие виды онкологических заболеваний, чаще всего дают о себе знать на поздних стадиях. При этом некоторые симптомы, которые проявляются на ранних стадиях, чаще всего игнорируются, пишет "РГ".
Среди ранних симптомов: вздутие после еды, изжога, регулярные расстройства желудка, резкая потеря веса и ощущение сытости даже после маленькой порции еды. Медики отмечают, что некоторые из этих симптомов свойственны гастриту или язве, но игнорировать их нельзя. Кроме того, язва может стать отправной точкой для развития онкозаболевания.
Специалисты утверждают, что при обнаружении болезни на ранней стадии вероятность удачного лечения составляет 68%.
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