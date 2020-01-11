В аттестатах российских школьников появятся новые отметки

Министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала о новом порядке выдачи школьных аттестатов, пишет РИА "Новости".
По ее словам, учителя смогут ставить "зачтено" за такие предметы как изобразительное искусство, физическая культура и музыка.
"Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И, может быть, не у всех это получается на отлично, но ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно", – сказала Васильева и уточнила, что выбор остается за школой.
Она напомнила, что отметки "зачет" и "незачет" уже давно используют в некоторых российских школах.
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