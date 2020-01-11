Бийские автомобилисты превратили хоккейную коробку в автостоянку

Жительница одного из многоквартирных домов по улице Воинов-интернационалистов в Бийске рассказала о том, что автомобилисты превратили дворовую хоккейную площадку в автостоянку. Фотографию она опубликовала в сообществе "Инцидент Бийск".
"Ребята, почему люди до сих пор удивляются что их дети куда то едут в ТЦ и т.д. Так вы в своих дворах то что нибудь сделайте", — написала возмущенная женщина, добавив, что для машин во дворах есть специальные парковочные места.
Большинство пользователей в комментариях встали на сторону автомобилистов. По их словам, жители дома сами виноваты в запустении коробки.
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