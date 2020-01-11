Бийские автомобилисты превратили хоккейную коробку в автостоянку

Жительница одного из многоквартирных домов по улице Воинов-интернационалистов в Бийске рассказала о том, что автомобилисты превратили дворовую хоккейную площадку в автостоянку. Фотографию она опубликовала в сообществе "Инцидент Бийск".
"Ребята, почему люди до сих пор удивляются что их дети куда то едут в ТЦ и т.д. Так вы в своих дворах то что нибудь сделайте", — написала возмущенная женщина, добавив, что для машин во дворах есть специальные парковочные места.
Большинство пользователей в комментариях встали на сторону автомобилистов. По их словам, жители дома сами виноваты в запустении коробки.
Комментарии
В заголовке броском пропущено слово ЗАБРОШЕННОЙ !
11.01.2020 18:34
Гость
Согласен. То плачут по "газонам", на которых никогда ничего, кроме полыни, не росло. Теперь вот по "хоккейной коробке", которую наверняка лет -дцать никто не заливал и, соответственно, в хоккей не играл. Подавляющее большинство автомобилистов вменяемые люди и на растущие цветы и действующие спортплощадки автомобили ставить не будут. А если мы не можем заставить своих детей оторвать задницы от компов и убедить заниматься спортом, то не нужно искать крайних.