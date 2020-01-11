Во втором сезоне "Ведьмака" появятся ЛГБТ-персонажи

Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич в беседе с пользователями Reddit не исключила возможности появления ЛГБТ-персонажей во втором сезоне "Ведьмака", пишет "Газета.ру". Кроме того, зрителей ждут новые чудовища и представители других народов фентезийного мира.
Гомосексуальные связи были присущи некоторым персонажам и в книжной серии Анджея Сапковского, однако акцентов на этом не делалось. Фанаты уже начали делиться своими догадками относительно слов Лорен. Многие предполагают, что речь идет об отношениях главных героев сериала, в том числе барда Людика.
Большинство русскоязычных зрителей высказались о подобных нововведениях негативно.
Комментарии
В психиатрии жизнь кипит, события происходят. Надо же.
Большинство русскоязычных зрителей высказались о подобных нововведениях негативно.
Хм, в чем проблема? Не нравится - не смотрите. Или кто-то заставляет?